МИД призвал россиян к осторожности в Иордании

МИД посоветовал согражданам в Иордании соблюдать повышенные меры безопасности

Tекст: Мария Иванова

В связи с растущей напряженностью в регионе внешнеполитическое ведомство обратилось к соотечественникам с важным предупреждением, передает МИД.

«В связи с напряженностью в регионе, распространившейся на Иорданское Хашимитское Королевство, призываем граждан России, находящихся в стране, руководствоваться следующим», – говорится в заявлении.

Дипломаты рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и строго следовать указаниям военного командования. При включении сирен воздушной тревоги необходимо немедленно прекратить перемещения по городу, оставаться в местах проживания и держать при себе полностью заряженный мобильный телефон.

Туристам и лицам, временно посещающим королевство, предлагают встать на консульский учет и направить свои паспортные данные в посольство в Аммане. Консульство продолжает работу в штатном режиме, для экстренных ситуаций доступен телефонный номер: +962-77-552-81-25.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе из-за угрозы безопасности.

Несколькими днями ранее МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

В прошлом месяце российское посольство в Тель-Авиве посоветовало соотечественникам отложить визиты в Израиль.