Расчеты орудий группировки войск «Центр» успешно поразили укрепления и живую силу украинских формирований на днепропетровском направлении, передает РИА «Новости». Огневое поражение наносилось из 152-миллиметровых артиллерийских комплексов.
«В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок», – рассказал наводчик орудия младший сержант Никита Крапивин.
Военнослужащий добавил, что корректировка ударов осуществлялась при помощи беспилотников. Крапивину сейчас 23 года, он отправился на службу из Челябинска шесть лет назад, а спустя девять месяцев заключил контракт. Боец участвует в спецоперации с первого дня.
Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по позициям противника в районе Новопавловки. Подразделения продолжают успешное выполнение задач на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили село Вольное на днепропетровском направлении.
В конце мая штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки.
До этого бойцы выбили украинские формирования из девяти построенных по стандартам НАТО железобетонных опорных пунктов.