КСИР сообщил об ударе по американской базе в Кувейте

Иранские военные заявили об уничтожении радаров и дронов США в Кувейте

Tекст: Мария Иванова

Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной ночной атаке на военные объекты Соединенных Штатов в Кувейте, передает РИА «Новости».

В результате ударов были поражены радарная система, склад оборудования и ангар с американскими беспилотниками.

«Наши бойцы в рамках 22-й волны операции «Наср-2» в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного оборудования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников», – говорится в официальном сообщении КСИР.

Кроме того, представители Корпуса обратились к кувейтскому народу. В заявлении подчеркивается, что территория государства не должна служить убежищем для американских вооруженных сил, которые в КСИР назвали «террористической армией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

Военные КСИР отчитались об уничтожении американских комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

Иран объявил о начале ответной военной операции против американских баз в регионе.