Биржевая цена газа в Европе превысила 700 долларов

Стоимость газа в Европе достигла 700 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов впервые с 23 марта превысила 700 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС. Такая динамика зафиксирована на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

На нидерландском хабе TTF цены поднимались до отметки около 716 долларов за тысячу кубометров. В европейской валюте этот показатель составил 60,515 евро за мегаватт-час. Рост котировок с начала торгового дня превышал 5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость августовских фьючерсов на газ в Европе достигла отметки в 646 долларов за тысячу кубометров.

Ранее котировки голубого топлива превысили 630 долларов на фоне напряженности между США и Ираном.

В конце марта показатель поднимался почти до 730 долларов из-за опасений инвесторов.