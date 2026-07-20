Диетолог посоветовала не утолять жажду квасом и сладким компотом

Диетолог Залетова посоветовала не утолять жажду квасом и сладким компотом

Tекст: Катерина Туманова

«Ни квас, ни компот, ни сок не могут считаться базовой водой для утоления физиологической жажды. Наш организм нуждается в чистой нейтральной воде, потому что она участвует в биохимических реакциях как растворитель», – объяснила она ТАСС.

Остальные напитки следует пить между приемами воды, воспринимая их как еду.

Домашний квас содержит полезные витамины и углеводы, однако в 35-градусную жару он быстро закисает. Употребление испорченного продукта грозит тяжелой кишечной инфекцией и обезвоживанием. Специалист посоветовала выбирать только свежий напиток из проверенных мест.

Компот из сухофруктов богат калием, необходимым для сердца в летний зной. При этом сахар сводит на нет всю пользу и лишь усиливает жажду.

Медик порекомендовала варить напиток дома без подсластителей, добавляя в него щепотку соли для лучшего усвоения веществ.

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