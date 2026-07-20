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    20 июля 2026, 07:19 • Новости дня

    КСИР сбил американский дрон MQ-9 на западе Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана, сообщил телеканал Press TV.

    Иранские военные ликвидировали аппарат американского производства, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в западной части страны.

    «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение сбило и уничтожило американский дрон MQ-9 в небе над Исламабаде-Герб», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Информацию об уничтожении беспилотника распространили через официальный канал вещателя в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали американский беспилотник MQ-9 над городом Эндимешк.

    Восьмого июля бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный разведывательный аппарат над южной частью Ирана.

    Всего к середине марта Вооруженные силы США утратили порядка 12 дорогостоящих дронов этой модели.

    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

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    19 июля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    Трамп посочувствовал гибели американских солдат в Иордании
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп выразил сочувствие в связи с гибелью двух американских солдат при защите от иранских ракетных и беспилотных атак на базе США в Иордании.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп назвал гибель военнослужащих «очень печальным событием», добавив, что они все таки «погибли на службе нашей стране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану.

    Позднее военные США объявили о новых ударах по Ирану.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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    19 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание стратегического альянса России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции, организованной турецкой партией «Родина».

    «В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – отмечается в документе. Мероприятие прошло 18-19 июля в турецкой столице и собрало около 200 участников из 17 государств, передает РИА «Новости».

    Участники дискуссии назвали главными угрозами масштабного конфликта действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению делегатов, НАТО перестало отвечать интересам мировой безопасности и подлежит роспуску.

    Авторы декларации уверены, что новый союз станет сдерживающим фактором и основой международной безопасности с участием стран Глобального Юга. Такой формат способен предотвратить эскалацию конфликтов и новую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение масштабных протестов против политики НАТО.

    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой создания регионального военного союза без участия США.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею формирования объединения с Россией и Китаем.

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    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

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    18 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    Иран атаковал базы в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте

    Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по базе «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, базе «Муваффак Салти» в Иордании и базе «Али ас-Салем» в Кувейте сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «База ВВС «Принц Султан» в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», – сообщает IRIB.

    Также Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемых США. Склады оружия США в военном лагере аль-Удаири и на базе ВВС «Али ас-Салем» в Кувейте атакованы дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Иран седьмую ночь подряд.

    В свою очередь, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

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    19 июля 2026, 01:42 • Новости дня
    Трамп подтвердил основную цель войны с Ираном

    Трамп: Цель войны с Ираном – исключить у них ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп назвал «очень печальным событием» гибель американских военнослужащих в Иордании и в очередной раз повторил, ради чего ведет борьбу с Ираном.

    В коротком телефонном разговоре с NewsNation Трамп заявил, что военнослужащие  погибли «на службе нашей стране», и подтвердил, что главная цель войны – «никогда не допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием».

    На вопрос о заявлении Ирана о том, что он больше не соблюдает меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, Трамп ответил: «Мне всё равно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США объявили о новых ударах по Ирану. До этого глава Военного ведомства США Пит Хегсет заявил, что двое погибших военных на американской базе в Иордании станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою».


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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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    18 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные США пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    CBS: Американские военные пострадали при ударах Ирана по базам в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    В результате недавних атак на военные объекты в Иордании несколько американских военнослужащих получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

    По данным американских чиновников, атакам на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.

    На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.

    Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    18 июля 2026, 02:18 • Новости дня
    КСИР ракетами и дронами остановил четыре танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    Для остановки танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были задействованы ракеты и беспилотники, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    По сообщению КСИР, «четыре танкера-нарушителя» оказались остановлены в результате «комбинированного применения ракет и дронов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР закрыл Ормузский пролив. После этого движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    17 июля 2026, 07:41 • Новости дня
    Fars: Иран нанес удар по базам США в Кувейте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские дроны атаковали силы США и центры материально-технического обеспечения армии противника в Кувейте, передает агентство Fars.

    Атака стала ответной мерой на недавние действия американских военных, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Удары наносились по местам дислокации подразделений противника.

    «Несколько часов назад в рамках двенадцатого этапа операции «Молния» разрушительные беспилотники «Араш» армии Исламской Республики Иран нанесли удары по дислоцированным силам и центрам материально-технического обеспечения террористической и совершающей убийства детей армии США в Кувейте», – говорится в заявлении иранских военных.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов отчиталось о проведении серии бомбардировок иранской территории. В результате этих действий взрывы прогремели вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм.

    Кроме того, нападению подверглись города Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и Бендер-Ленге. Также удары были зафиксированы в Вейсиане, Чабахаре и на территории аэропорта Ираншахр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Тегеран сообщил о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    В ходе операции воины КСИР уничтожили американские комплексы Patriot и пусковые установки HIMARS.

    Немногим ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов армии США.

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