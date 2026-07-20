ФИФА попросила журналистов покинуть США после финала чемпионата мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организаторы турнира обратились к репортерам на следующий день после финала, передает РИА «Новости». «Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», – говорится в сообщении, направленном аккредитованным корреспондентам.

Решающий матч прошел 19 июля в штате Нью-Джерси. Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счетом 1-0 в дополнительное время и завоевала титул.

Ранее старший советник по иммиграционным вопросам адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере предупреждал, что оставшимся после истечения виз иностранцам грозит депортация. В министерстве внутренней безопасности США также подтвердили интерес иммиграционных служб к нелегально пребывающим в стране гостям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира.

Президент США Дональд Трамп лично вручил главный футбольный кубок капитану победителей Родриго Эрнандесу.