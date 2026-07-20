Россия сократила импорт вина из Евросоюза

Tекст: Алексей Дегтярёв

В мае сумма ввоза уменьшилась на 11% в месячном выражении, опустившись до 36,4 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные европейского ведомства.

Наиболее заметно сократились поставки из Испании – с трех млн до 1,4 млн евро. Ввоз вина из Латвии упал вдвое, составив 495,2 тыс. евро.

Италия сохраняет статус главного европейского поставщика вина в страну. Тем не менее в мае российский импорт итальянских напитков снизился на 7%, остановившись на уровне 12,9 млн евро.

В апреле Франция сместилась на четвертое место в списке крупнейших экспортеров вина на российский рынок.

В январе объем импорта этого напитка из стран Евросоюза в Россию снизился до 33,9 млн евро. В первом квартале прошлого года Испания опустилась на девятую позицию среди главных поставщиков данной продукции.