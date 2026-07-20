По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».
«Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.
Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.
Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.
Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.