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    20 июля 2026, 05:53 • Новости дня

    Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Марко Рубио заявил о готовности провести встречи с главами внешнеполитических ведомств России и Китая Сергеем Лавровым и Ваном И на полях предстоящего саммита АСЕАН, передает РИА «Новости».

    По информации Госдепартамента США, американский дипломат посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Глава российского МИД Сергей Лавров также прибудет в страну с визитом, который продлится с 21 по 23 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по украинскому урегулированию.

    До этого Рубио заявлял о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Лавров в телефонном разговоре напоминал американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях.

    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

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    18 июля 2026, 18:23 • Новости дня
    NYT: Антироссийские санкции напугали Белый дом угрозой краха доллара

    NYT: Проект санкций против России усилил опасения США о положении доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США оказались перед сложным выбором из-за угрозы ослабления роли американской валюты на фоне подготовки новых ограничений против Москвы.

    Законопроект об антироссийских санкциях усилил опасения Белого дома по поводу ослабления позиций доллара в мировой экономике, передает ТАСС.

    Администрация президента США  столкнулась с дилеммой: конгрессмены требуют усилить финансовое давление на Россию, но ужесточение мер может подорвать статус американской валюты.

    Введение дополнительных ограничений вынуждает страны искать альтернативные финансовые инструменты. В частности, государства начинают активнее использовать юань для международных расчетов. За последние пять лет Вашингтон стал чаще прибегать к санкционной политике. В 2024 году было объявлено о 3 тыс. новых мер, однако в 2025 году этот показатель снизился.

    Против нового законопроекта уже выступили демократы Брэд Шнайдер и Дон Бейер, они призвали заблокировать документ.

    Внесенная в Сенат инициатива предполагает санкции против политического и военного руководства России, госкомпаний и иностранных предприятий, помогающих оборонному комплексу. Вместо 500-процентных пошлин на импорт планируется ввести 100-процентные тарифы для пяти крупнейших закупщиков российских энергоресурсов и пяти стран, помогающих обходить ограничения.

    Трамп оценил шансы на принятие документа как высокие, но отметил, что с ним не обсуждались ключевые положения о вторичных санкциях против партнеров Москвы, включая Китай и Индию. «Это еще надо рассмотреть», – заявил американский лидер. Сроки голосования в Сенате пока не определены.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию этой инициативы.

    Президент США запланировал поддержать данный законопроект.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    17 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы
    Китай отверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое ведомство Китая категорически отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа во вмешательстве в избирательный процесс, назвав их злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь заявил, что заявление президента США о вмешательстве Пекина в американские выборы является чистым вымыслом и клеветой, передает ТАСС.

    «Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой», – сообщил Линь Цзянь. Дипломат добавил, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств и никогда не проявлял интереса к выборам в Соединенных Штатах.

    Кроме того, Пекин выступил категорически против новых визовых ограничений США для иностранных журналистов. Линь Цзянь отметил, что эти правила грубо нарушают договоренности по вопросам СМИ, достигнутые между странами в 2021 году. Китайские власти готовы принять ответные меры на основе принципа взаимности.

    Ранее президент США обвинил Пекин в крупнейшей компрометации американских электоральных данных.

    Американские спецслужбы заподозрили КНР в попытках влияния на местные выборы.

    Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о вынужденном ответе на односторонние рестрикции Вашингтона.

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    17 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    США увеличили импорт сыра из России до исторического максимума

    США нарастили закупки российского сыра до рекордных 134 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года объем поставок российской молочной продукции на американский рынок достиг рекордных 134 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май Штаты ввезли российской продукции на 133,8 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок выросла в 1,4 раза. Тогда этот показатель составлял 96,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Текущий объем импорта стал максимальным за всю историю ведения американской статистики с 1992 года. При этом доля отечественных поставщиков на рынке Соединенных Штатов по-прежнему составляет менее 1%.

    Лидерами по продаже сыра американцам за отчетный период признаны три европейские страны. Первое место занимает Италия с объемом 210,8 млн долларов, за ней следуют Франция и Испания, заработавшие 121 млн и 47,8 млн долларов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские переработчики столкнулись с масштабным затовариванием складов нераспроданным сыром.

    В прошлом году выручка России от зарубежных поставок этого продукта достигла исторического максимума.

    В марте Грузия также увеличила закупки российского сыра до рекордных значений.

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    17 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

    Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва категорически отрицает любые заявления о попытках влияния на политические процессы внутри США на фоне новых заявлений президента США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия не приемлет претензий касательно участия во внутренних делах Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужую политику и ожидает аналогичного отношения к себе. Ранее президент США назвал несколько стран, включая Китай и Иран, потенциальными угрозами для избирательной системы государства.

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы.

    В мае текущего года президент США назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы величайшим обманом.

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    19 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание стратегического альянса России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции, организованной турецкой партией «Родина».

    «В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – отмечается в документе. Мероприятие прошло 18-19 июля в турецкой столице и собрало около 200 участников из 17 государств, передает РИА «Новости».

    Участники дискуссии назвали главными угрозами масштабного конфликта действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению делегатов, НАТО перестало отвечать интересам мировой безопасности и подлежит роспуску.

    Авторы декларации уверены, что новый союз станет сдерживающим фактором и основой международной безопасности с участием стран Глобального Юга. Такой формат способен предотвратить эскалацию конфликтов и новую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение масштабных протестов против политики НАТО.

    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой создания регионального военного союза без участия США.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею формирования объединения с Россией и Китаем.

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    17 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Лавров обвинил американских журналистов в отсутствии совести

    Лавров опроверг отказ России от предложений Трампа по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бессовестными авторов публикации в американской газете The Washington Times, передает ТАСС. Издание ранее сообщило, что российская сторона якобы отвергла инициативы президента США Дональда Трампа по Украине во время встречи на Аляске.

    Поводом для резкой критики стала статья, в которой утверждалось, будто Москва упустила шанс на смягчение санкций и развитие экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Американские журналисты писали, что такие перспективы открывались перед Россией при условии добросовестного участия в украинском переговорном процессе и принятия предложений американского лидера.

    «Ну нет совести у журналистов», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции. Руководитель дипломатического ведомства категорически опроверг изложенные в материале сведения, подчеркнув, что российская сторона на самом деле приняла инициативы Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона на переговорах в Анкоридже.

    Глава МИД отметил задержку обратной связи от Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Министр допустил вероятность организации саммита на Аляске ради довооружения Киева.

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    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    17 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона согласилась с идеями американского лидера Дональда Трампа, выдвинутыми в ходе встречи на Аляске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии сделал соответствующее заявление после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС. По словам дипломата, реализации американских инициатив мешают другие участники международного процесса.

    «Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», – сказал министр.

    Ранее Россия исключила принятие временных решений по украинскому кризису. Глава российского МИД указал на отсутствие ответа Вашингтона по поддержанной Владимиром Путиным инициативе.

    Украинские власти полностью отвергли переданные американской стороной после саммита на Аляске предложения.

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    17 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    AC: Попытки Запада ослабить Россию привели к обратному результату

    American Conservative: Попытки Запада ослабить Россию дали обратный эффект

    Tекст: Вера Басилая

    Усилия западных стран по ослаблению российского государства сделали Россию более технологичной и подготовленной к современным конфликтам, сообщает американская газета American Conservative.

     Американское издание American Conservative сообщило, что стратегия Вашингтона по нанесению ущерба Москве не увенчалась успехом, передает РИА «Новости». Издание пишет, что подобные действия Запада привели к совершенно неожиданным последствиям для инициаторов.

    «Стратегические планировщики и аналитики в Вашингтоне разрабатывают планы по «ослаблению России», но их усилия пока приводят к прямо противоположному результату: Россия стала более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне», – говорится в публикации. Журналисты подчеркнули, что за реализацию этих замыслов приходится расплачиваться украинцам.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал стремление недоброжелателей избавиться от России любым путем. Глава государства выразил уверенность, что попытки устранить страну как значимый мировой фактор никогда не достигали цели и обречены на провал в будущем.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность в провале западных планов по разрушению страны.

    В конце июня Владимир Путин заявил о решительном пресечении попыток внешних оппонентов говорить на языке силы.

    До этого Путин напомнил о неспособности противников нанести Москве стратегическое поражение.

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    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

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    17 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    В Сенате США представили законопроект «санкций Грэма» против России

    Сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект «санкций Грэма» против российских властей, бизнеса, банковского сектора и энергетических проектов.

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Документ был разработан при участии умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Новая версия инициативы, названная в честь Грэма, предполагает введение ограничений против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей и госкомпаний. Санкции могут затронуть иностранные предприятия, которые, по мнению США, поддерживают российский ОПК. Кроме того, ограничения планируется распространить на Банк России, Сбербанк, Газпромбанк и крупнейшие энергетические проекты, включая «Ямал СПГ» и будущие арктические проекты.

    Законопроект также предусматривает 100-процентные тарифы для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить санкции. Ранее предлагалось ввести 500-процентные пошлины. Сенаторы также выступают за ограничения против теневого флота. Американский лидер Дональд Трамп ранее высоко оценил шансы на принятие документа, однако сроки его рассмотрения пока не определены.

    Администрация президента США и американские сенаторы согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма.

    Российские власти внимательно отслеживают риторику американского руководства относительно возможных экономических ограничений и готовятся реагировать по ситуации.

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    19 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Академик Дынкин раскрыл суть понятия «Дух Анкориджа»

    Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Термин «дух Анкориджа», описывающий встречу лидеров России и США на Аляске, оказался лишь выдумкой представителей прессы, не имеющей реального значения, заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

    «Дух Анкориджа» – это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

    Дынкин пояснил, что подобных «духов» было множество, и все это не имеет серьезного значения. После саммита политический капитал президента США Дональда Трампа был потрачен на решение крупных внутренних проблем. В частности, речь идет о вопросах миграции, о политике в отношении Венесуэлы и Ирана.

    Академик Дынкин считает, что Трамп «распылил свой политический капитал», вместо того, чтобы сфокусировать.

    «Поэтому у него не хватило политической мощности уговорить и Киев, и европейцев на необходимость перемирия на тех условиях, которые были согласованы на Аляске», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов. МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа». В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа».


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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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