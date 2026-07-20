Глава AmCham Russia Эйджи: Компании из США желают вернуться в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», – сказал он РИА «Новости».

Эйджи также заявлял, что после начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США.

Оставшиеся американские компании продолжили свою работу без дискриминации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал об интересе западного бизнеса к возвращению на российский рынок.