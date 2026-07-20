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    20 июля 2026, 04:35 • Новости дня

    Bild сообщила о «взлетающих до небес» ценах на бензин в Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    В период летних каникул цены на топливо в Германии достигают новых рекордных максимумов, приводя немцев в шоковое изумление, тем более, что в Испании почти цены на 80 центов дешевле.

    «Эти цифры стали шоком для каждого водителя: литр бензина премиум-класса сегодня, в пятницу, в Германии стоит в среднем 2,31 евро, а литр дизельного топлива – 2,28 евро», – пишет Bild.

    Газета отмечает, что цены снова приближаются к пиковым уровням, которые наблюдались в стране вскоре после начала ирано-иракской войны в конце февраля 2026 года.

    Издание указывает на главный фактор – цену на нефть. В пятницу цена на нефть марки Brent поднялась до 85,28 долларов за баррель – на 24% выше, чем год назад. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива цены неуклонно растут. Кроме того, 1 июля истек срок действия государственной скидки на топливо в Германии. В сравнении с другими странами ЕС Германия стала самой дорогой.

    «Если взглянуть на Европу, ситуация становится еще более плачевной: Германия входит в число самых дорогих стран по стоимости заправки авто. Однако те, кто пересекает границу, обнаруживают, что топливо значительно дешевле в других странах: в Польше литр бензина стоит всего 1,58 евро – более чем на 50 центов меньше, чем в Германии . В Люксембурге – 1,65 евро, в Чехии – 1,62 евро, а в Австрии – 1,69 евро», – пишет газета.

    Bild подчеркивает, что самое дешевое топливо в Испании: там литр бензина стоит в среднем 1,54 евро, а дизельного топлива – 1,55 евро. А причина тому – налоги.

    В Германии налоги и сборы составляют более половины стоимости топлива. Энергетический налог составляет 65,45 цента за литр бензина и 47,04 цента за литр дизельного топлива – в дополнение к налогу на добавленную стоимость и налогу на выбросы углекислого газа (55 евро за тонну).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в апреле заявил о завершении эпохи благополучия для немцев. Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.

    18 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии открытой русофобией

    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Решение проигнорировать традиционное рукопожатие с завершающим миссию послом ФРГ Александером Ламбсдорфом стало осознанным жестом в ответ на проявления открытой русофобии, заяывила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала инцидент с уходящим руководителем дипломатического представительства ФРГ Александером Ламбсдорфом, передает ТАСС. Дипломат отметила, что намеренно проигнорировала приветствие иностранного коллеги.

    «Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет», – подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что протокол позволяет обозначать политическую позицию, и данный жест стал ответом на открытую русофобию.

    Ранее в прессе появились сообщения о жалобе Ламбсдорфа на отсутствие рукопожатия во время вызова в российское ведомство.

    Дипломат возглавлял миссию с августа 2023 года. Вскоре его должность займет Клеменс фон Гётце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России подтвердила отказ от рукопожатия с немецким дипломатом на встрече 13 июля.

    В ходе этой беседы Александеру Ламбсдорффу заявили о недопустимости растущей военной поддержки Украины со стороны Берлина.

    Мария Захарова указала послу на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими листовками.

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    18 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стремительное возрождение фашистских настроений стало результатом расистской и колониальной идеологии коллективного Запада, делящей культуры на высшие и недостойные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД прокомментировала высказывания руководителя корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.

    «Эта стремительная ремилитаризация фашизма – естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Захарова отметила, что в своей книге и манифесте компании Карп называет разоружение Германии и Японии «ошибкой, за которую Европа теперь расплачивается». По ее словам, ФРГ после Второй мировой войны «никто не разоружал, и страна была встроена в антисоветский блок как ударная сила».

    Более 100 украинских оборонных компаний в настоящее время используют платформу Brave1 Dataroom, созданную совместно с Palantir, для тренировки свыше 80 моделей искусственного интеллекта. Карп описывает конфликт на Украине как работу «операционной системы войны», отслеживающей потери до уровня отдельных подразделений.

    Дипломат назвала Palantir одной из главных угроз современному миру, отметив, что корпорацией управляют открытые фашисты. Захарова также выразила обеспокоенность толерантностью западного общества к подобным неонацистским заявлениям, на которые не последовало ни санкций, ни призывов к отмене.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс задействует военную систему искусственного интеллекта от компании Palantir для отслеживания российских войск.

    Захарова заявила послу ФРГ о сходстве современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    До этого Захарова сравнила политику ремилитаризации Евросоюза с действиями Третьего рейха.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    18 июля 2026, 06:45 • Новости дня
    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии

    Вагенкнехт: Критики исполнения гимна ГДР в Германии зря раздувают скандал

    Исполнение гимна ГДР спровоцировало скандал в Германии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила критику в адрес членов партии «Альтернатива для Германии», спевших гимн ГДР на мероприятии в Дессау-Рослау.

    «Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поет. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».

    Вагенкнехт подчеркнула, что, по ее мнению, жителям восточных земель Германии нельзя отказывать в праве на воспоминания об их гимне.

    Так Вагенкнехт прокомментировала нападки ряда немецких политиков и СМИ на участников мероприятия партии «Альтернатива для Германии». На встрече в городе Дессау-Рослау во вторник сопредседатель АдГ Тино Крупалла вместе с ведущим кандидатом партии в федеральной земле Саксония-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле исполнили гимн ГДР.

    В современной ФРГ символика ГДР формально не запрещена на федеральном уровне, однако наследие Восточной Германии в официальном дискурсе преимущественно описывается через призму «диктатуры» и репрессий.

    Такой подход многие восточные немцы называют односторонним, отмечая, что социальные достижения, особенности повседневной жизни и исторический опыт миллионов жителей ГДР оказываются на периферии общественной памяти страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германист Иван Кузьмин в 2025 году указывал, что политические предпочтения немцев разделились по линиям ГДР и ФРГ.

    «Фактически по историческим линиям ФРГ/ГДР идет разделение по поддержке партий: восточная часть страны за АдГ, западная – за ХДС/ХСС. Кроме того, столица разделена по голосам на западный Берлин и восточный Берлин: в первом случае поддерживают ХДС/ХСС, а во втором – «Левую партию», – уточнил Кузьмин.

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    17 июля 2026, 18:27 • Новости дня
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    @ IMAGO/Political-Moments/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Франция начали обсуждать новые подходы к ядерному сдерживанию в Европе, которые в перспективе могут привести к созданию новой доктрины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания франко-германского совета министров с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

    «Я впервые принял предложение президента Франции совместно подумать над этим ядерным сдерживанием», – сказал Мерц на совместной пресс-конференции с французским лидером, передает РИА «Новости».

    Канцлер напомнил, что ранее Франция уже предлагала расширить действие своего ядерного потенциала на Германию. По его словам, с таким предложением выступал еще президент Франции Шарль де Голль, однако тогда Берлин отказался от этой идеи.

    «Германия тогда так и не приняла его. Нам и не нужно было его принимать, потому что мы жили в другом мире», – отметил Мерц.

    По словам главы немецкого правительства, ситуация изменилась, поэтому Берлин намерен активнее участвовать в обсуждении вопросов стратегического сдерживания. Он сообщил, что Германия впервые примет участие в учениях с использованием обычных вооружений, чтобы определить возможности для укрепления европейской системы безопасности.

    «И сейчас мы впервые примем участие в таких учениях с использованием обычных вооружений, чтобы понять, где мы можем достичь общих целей, а именно – улучшения системы сдерживания в Европе», – заявил канцлер.

    Мерц подчеркнул, что возможное сотрудничество с Парижем не заменит участие Германии в ядерной политике НАТО, а станет дополнительным направлением. По его словам, Берлин намерен изучить французское предложение и оценить варианты повышения обороноспособности.

    «Возможно, в итоге это приведет к созданию новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано», – заявил канцлер ФРГ.

    Он добавил, что специальная группа должна рассмотреть различные стратегические варианты и подготовить предложения по постепенному укреплению обороны Германии.

    Ранее агентство DPA сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в сфере ядерного сдерживания. В частности, осенью немецкие военнослужащие могут принять участие во французских ядерных маневрах.

    Напомним, лидеры Франции и Германии начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса. Весной Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц объявили о создании руководящей группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству.

    Ранее немецкий канцлер сообщил о ведении переговоров с европейскими партнерами о возможностях совместного ядерного сдерживания.

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    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

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    17 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Захарова рассказала об отказе пожать руку послу Германии

    Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Ламбсдорффу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что не стала пожимать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила отказ пожать руку послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу во время встречи, которая состоялась 13 июля, передает Lenta.ru.

    «Да, это так», – заявила дипломат, комментируя соответствующее утверждение немецкого посла.

     Ламбсдорфф в интервью изданию Der Spiegel перед своим уходом с должности рассказал об этом инциденте. Дипломат сообщил, что Захарова отказалась от рукопожатия в начале встречи после его вызова в МИД России. Кроме того, посол отметил, что атмосфера на подобных мероприятиях была довольно холодной.

    Ранее 13 июля Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорффа.

    Во время беседы Мария Захарова указала дипломату на сходство современной немецкой пропаганды с нацистскими агитками.

    Позже официальный представитель ведомства прокомментировала отъезд немецкого посла из страны цитатой из романа Михаила Булгакова.

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    17 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Казахстан сообщил об остановке поставок нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В июле и августе экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок по трубопроводной системе остановлен из-за возникших сложностей при транзите.

    Власти республики не планируют прокачку нефти в ФРГ по нефтепроводу «Дружба» в ближайшие два месяца. В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что ограничения носят инфраструктурный характер и возникли на транзитной стороне, пишет ТАСС.

    «В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод «Дружба» в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита», - заявили в ведомстве. Казахстанские власти считают ситуацию временной и продолжают работу над диверсификацией маршрутов на европейские рынки.

    С 1 мая республика направляла сырье в Германию в обход «Дружбы». Экспортные потоки были переориентированы через российский порт Усть-Луга и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго пообещали дополнительно проинформировать общественность о возобновлении поставок после нормализации технических условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление казахстанской нефти на другие маршруты с 1 мая.

    Позже министерство энергетики Казахстана изменило схему экспорта 260 тыс. тонн сырья через российские порты. Александр Новак объяснил этот шаг повреждениями инфраструктуры нефтепровода.

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    17 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    Кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на ГСМ

    Кабмин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс для стабилизации цен на ГСМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское правительство направило на рассмотрение парламентариев пакет поправок в Налоговый кодекс, призванный остановить удорожание горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке.

    Власти разработали новые механизмы регулирования стоимости бензина и других видов горючего. Комплекс антикризисных мер оформлен в виде специальных поправок к уже рассматриваемому парламентом законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс страны. Он уже внесен для рассмотрения в Госдуму, передает ТАСС.

    Соответствующее решение о поддержке топливного рынка члены кабинета министров утвердили на заседании накануне. «Документ внесен», – сообщил осведомленный собеседник агентства в правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал подготовку изменений в налоговое законодательство для стимулирования поставок топлива.

    Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности России к импорту нефтепродуктов ради стабилизации внутреннего рынка. После этого президент Владимир Путин также подписал закон о поддержке отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

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    18 июля 2026, 15:45 • Новости дня
    Письмо Писториуса экс-министру обороны Украины Федорову сочли упреком Зеленскому

    RND: Писториус косвенно упрекнул Зеленского за отставку Федорова

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Борис Писториус направил «нетипично прямолинейное» письмо бывшему украинскому коллеге Михаилу Федорову, что может говорить о косвенном упреке Владимиру Зеленскому,

    Писториус направил «нетипично прямолинейное» письмо Федорову, что может говорить о косвенном упреке Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

    Журналисты RND расценили это послание как завуалированную критику действий Владимира Зеленского, поскольку кадровые перестановки обычно считаются внутренним делом государства.

    «Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасную и доверительную совместную работу в последние месяцы! Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран», – говорится в тексте письма. Писториус выразил сожаление из-за ухода Федорова и понадеялся на его дальнейшую политическую активность.

    Ранее председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер раскритиковал Владимира Зеленского за увольнение Михаила Федорова.

    В городах Украины возобновились протестные акции в поддержку бывшего главы министерства обороны.

    Отставка Федорова обнажила конфликт экс-министра с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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    18 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Глава МВД Германии призвал вернуть молодых украинцев на фронт

    Глава МВД ФРГ Добриндт призвал вернуть молодых украинцев на фронт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МВД Германии назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину, он отметил, что высылка мужчин призывного возраста из Европы считается логичным шагом на фоне масштабной военной поддержки Киева.

    Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт объяснил разницу между сирийскими беженцами и украинскими гражданами. По его словам, уклонение от военной службы не является поводом для предоставления убежища, передает ТАСС.

    «Мы говорим о совершенно разных ситуациях. До сих пор украинцы получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев, в то время как в отношении сирийцев всегда проводились индивидуальные проверки. В будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой Директивы о массовом притоке. Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища», – заявил чиновник в интервью газете Welt am Sonntag.

    Министр отметил, что при отмене автоматической защиты военнообязанным придется покинуть страну. Он подчеркнул обоснованность такого шага, учитывая огромные объемы оказываемой государству военной поддержки.

    Ранее Совет ЕС продлил временную защиту переселенцев до марта 2028 года. При этом европейский статус будет действовать лишь для соблюдающих обязанность проходить службу на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС решил прекратить предоставление убежища военнообязанным украинцам с весны 2027 года. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о готовности Европы пожертвовать гражданами соседней страны. Глава МВД Эстонии Игорь Таро подтвердил планы Евросоюза отказывать мужчинам призывного возраста в защите.

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    18 июля 2026, 21:21 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала прекратить оказывать военную помощь Украине

    Сопредседатель АдГ Вайдель выступила против вступления Украины в ЕС и НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    На предвыборном митинге в Магдебурге немецкая оппозиция призвала перестать тратить деньги налогоплательщиков на оружие для Киева, сделав выбор в пользу дипломатии.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала полностью отказаться от военной и финансовой поддержки Киева, передает ТАСС.

    Выступая в Магдебурге, политик назвала абсолютно неприемлемым присоединение Украины к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

    «Нам нужна дипломатия между Западом и Востоком. И поэтому мы, как «Альтернатива для Германии», в составе правительства обеспечим мир на Украине, будем выступать за мирные переговоры, чтобы этой бессмысленной гибели людей наконец-то был положен конец», – заявила Вайдель.

    Лидер партии подчеркнула, что немецкие налогоплательщики не должны оплачивать поставки оружия. По ее словам, Берлину следует стремиться к балансу и вести прагматичный диалог с ключевыми торговыми партнерами, включая Россию, США и Китай. Вайдель добавила, что ожидает такого подхода от любого разумного правительства, однако нынешнее руководство ФРГ действует ровно наоборот.

    Статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина получила летом 2022 года. Сейчас вопрос дальнейшего расширения объединения рассматривается европейскими странами с большой осторожностью. Государства-члены всерьез опасаются политического раскола при голосованиях, которые требуют строгого соблюдения принципа единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла обвинил руководство Германии в эскалации украинского конфликта.

    Ранее Алис Вайдель назвала роковой ошибкой возможное размещение немецких военных на Украине.

    Британский журнал Economist заявил о фактической гибели планов Киева по вступлению в НАТО.

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    17 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Больничные кассы Германии прогорели на сомнительных инвестициях

    Больничные кассы Германии потеряли 170 млн евро на сомнительных инвестициях

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие фонды медицинского страхования лишились крупных сумм из-за незаконных вложений в рискованные проекты недвижимости на фоне жесткой правительственной экономии.

    В Германии как минимум 17 государственных объединений врачей и больничных касс потеряли более 170 млн евро, передает РИА «Новости».

    Организации вкладывали средства застрахованных граждан в сомнительные финансовые инструменты, нарушая правила безопасности.

    «По меньшей мере 17 больничных касс и ассоциаций врачей… инвестировали взносы застрахованных граждан в сомнительные фонды недвижимости и понесли миллионные убытки… В совокупности подтвержденные потери составляют более 170 миллионов», – отмечается в совместном расследовании немецких журналистов.

    Средства направлялись в фонды Verius в погоне за доходностью выше 7% годовых. Это прямо нарушило законодательство, обязывающее размещать временно свободные деньги исключительно консервативным способом. Самые крупные потери понесла ассоциация врачей Баден-Вюртемберга, лишившаяся 50 млн евро, что составило 96,3% от объема ее инвестиций.

    Ряд пострадавших структур уже обратились с исками в Земельный суд Франкфурта, первые слушания запланированы на декабрь. Финансовый скандал развернулся на фоне принятого в начале июля пакета мер, направленного на масштабное сокращение расходов на здравоохранение в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Германии одобрил масштабное сокращение расходов на здравоохранение.

    В прошлом году сообщалось, что немецкая медицинская система испытывает многомиллиардный финансовый дефицит. Острая нехватка бюджетных средств ведет к урезанию социальных программ в стране.

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    18 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Соратник Мерца лишился поста из-за скандала с суррогатным материнством

    Глава фракции ХДС/ХСС Шпан ушел в отставку из-за ребенка от суррогатной матери

    Tекст: Мария Иванова

    Влиятельный немецкий депутат Йенс Шпан сложил полномочия в Бундестаге после рождения ребенка от американской суррогатной матери вопреки строгим партийным запретам.

    Немецкий телеканал N-tv сообщил об уходе видного соратника канцлера Германии с руководящей должности, передает ТАСС.

    Причиной стал громкий скандал, разразившийся после новостей о пополнении в семье политика. Ранее Йенс Шпан и его супруг Даниэль Функе объявили, что стали отцами благодаря суррогатной матери из США.

    В своем обращении бывший руководитель фракции подтвердил решение покинуть пост. «Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», – говорится в тексте документа.

    По данным источников, канцлер Фридрих Мерц лично призвал коллегу сложить полномочия.

    Ситуация усугубляется тем, что суррогатное материнство на территории Германии законодательно запрещено. Христианско-демократический союз категорически отвергает легализацию подобной практики, а сам ушедший в отставку политик в прошлом выступал против отмены действующего запрета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Шпан занял последнее место в январском рейтинге популярных немецких политиков.

    Уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС снизился за год почти на семь процентных пунктов.

    В прошлом месяце жители Берлина потребовали ухода канцлера Фридриха Мерца на многотысячной манифестации.

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    18 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    В Бундестаге назвали увольнение Федорова огромной ошибкой Зеленского

    Депутат Бундестага Хофрайтер назвал большой ошибкой увольнение Федорова

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер раскритиковал Владимира Зеленского за увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

    Хофрайтер раскритиковал Владимира Зеленского за увольнение экс-министра обороны Михаила Федорова, передает РИА «Новости».

    «На Украине идет ожесточенная борьба за власть... Зеленский совершил огромную ошибку», – заявил политик в интервью порталу RedaktionsNetzwerk Deutschland.

    По словам немецкого депутата, украинский лидер поддался старым коррумпированным связям в Вооруженных силах. Хофрайтер призвал власти Германии оказать давление на Киев из-за кадровых перестановок.

    Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Жители пяти крупных украинских городов вышли на массовые митинги в поддержку экс-министра.

    Сам Федоров призвал депутатов Верховной рады открыто заявить о масштабных проблемах в армии.

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    18 июля 2026, 14:18 • Новости дня
    Политик Мема заявил о риске войны Германии с Россией из-за «Томагавков»

    Tекст: Вера Басилая

    Закупка Берлином американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) и масштабное перевооружение Европы ведут к эскалации конфликта и могут спровоцировать прямое столкновение с Москвой, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что текущая военная политика Берлина ведет страну к прямому столкновению с Москвой, передает ТАСС. В своих социальных сетях он подверг критике планы развертывания новых вооружений.

    «Германия намерена закупить у США ракеты Tomahawk и развернуть их в целях сдерживания. Это опасный шаг, ведущий к эскалации конфликта с Россией <…>. Масштабное перевооружение Германии и Европы – это еще одна ступень на пути к прямой войне с РФ», – написал политик.

    По его словам, немецкое правительство предпочитает демонстрировать силу, отказываясь от дипломатических методов урегулирования. При этом он добавил, что Россия обладает более крепкими позициями, чем перевооружающиеся европейские страны. Запад совершает серьезную ошибку, придерживаясь враждебной тактики в отношении Москвы, резюмировал Мема.

    Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о договоренности с США по размещению ракет Tomahawk в Германии.

    Месяцем ранее финский политик Армандо Мема назвал действия западных государств угрозой существованию России.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев указал на активное наращивание Берлином военного потенциала для возможного вооруженного противостояния.

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