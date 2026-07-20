  • Новость часаНа подлете к Москве ликвидированы 43 дрона
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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    В «Золотое кольцо России» включен еще один город
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Экстрадицию братьев Тейт признали испытанием отношений США и Британии
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток
    Казахстан осудил атаки Украины на суда КТК
    Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу
    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня

    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

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    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Эксперты: Восстановление уничтоженных дронами складов RWB обойдется в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсант». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вашингтон направляет дополнительные боевые самолеты F-16 из Германии и F-35 из Британии в ближневосточный регион на фоне возможного расширения ударов американской администрации по иранской инфраструктуре.

    Американское командование перебрасывает истребители F-16 из Германии и малозаметные самолеты F-35 из Британии, пишет The New York Times. Кроме того, в регион направляются дополнительные самолеты-дозаправщики. Центральное командование США отказалось комментировать данную информацию.

    Решение о передислокации авиации приняли еще до пятничной атаки в Иордании, в результате которой погибли два американских солдата и пострадали многие другие. Последовавшие ответные удары США, по заявлению военных, были нанесены, чтобы «быстро наказать силы Корпуса стражей исламской революции».

    Американский президент ранее заявлял о планах усилить атаки на Иран на предстоящей неделе. Вашингтон намерен поразить больше объектов местной инфраструктуры, включая мосты и электростанции. По данным израильского военного источника, часть самолетов-дозаправщиков разместят на базах ВВС Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу ракетный удар по американской базе в Иордании привел к гибели двоих солдат США. Президент Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. До этого Корпус стражей исламской революции атаковал склады ракет на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    19 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание стратегического альянса России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации международной конференции, организованной турецкой партией «Родина».

    «В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», – отмечается в документе. Мероприятие прошло 18-19 июля в турецкой столице и собрало около 200 участников из 17 государств, передает РИА «Новости».

    Участники дискуссии назвали главными угрозами масштабного конфликта действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению делегатов, НАТО перестало отвечать интересам мировой безопасности и подлежит роспуску.

    Авторы декларации уверены, что новый союз станет сдерживающим фактором и основой международной безопасности с участием стран Глобального Юга. Такой формат способен предотвратить эскалацию конфликтов и новую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение масштабных протестов против политики НАТО.

    Генеральный штаб вооруженных сил Ирана выступил с инициативой создания регионального военного союза без участия США.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал идею формирования объединения с Россией и Китаем.

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    19 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    Семьи колумбийских наемников вынудили ехать на Украину за свой счет

    Tекст: Катерина Туманова

    Родственники воюющих за ВСУ иностранцев вынуждены самостоятельно оплачивать поездки в Киев для оформления обещанных денежных компенсаций, рассказал отец сдавшегося ВС России колумбийца Уильям Гальего Ариас.

    Он пояснил, что украинское командование требует личного присутствия для открытия банковских счетов.

    «Да, они мне звонили. Сержант Хлоя позвонила и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына», – сказал Гальего Ариас ТАСС.

    Родственников обязывают находиться на Украине 15 дней, оплачивать гостиницу и питание из собственных средств.

    «Чтобы оформить все необходимые документы и открыть счета, чтобы они могли перевести деньги на наши счета», – добавил отец наемника.

    Общая сумма обещанного вознаграждения составляет 14 млн колумбийских песо, или около 339 тыс. рублей. При этом отец военного добавил, что семье не нужны деньги, и возмутился действиями вербовщиков.

    Обманутые семьи колумбийцев ранее неоднократно выходили на протесты в Боготе. Граждане этой страны занимают первое место среди иностранных боевиков на Украине, насчитывая 1725 человек. За ними следуют выходцы из Бразилии, США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера. Колумбийская правозащитная организация  ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    19 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте»

    ВСУ у Казачьей Лопани собрались донести Зеленскому «правду о фронте»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по важным стратегическим направлениям и узнали, что успехи у Казачьей Лопани Харьковского направления надоумили солдат ВСУ донести «правду о ситуации на фронте» до Зеленского.

    Бойцы рассказали, что анализ некрологов уничтоженных солдат ВСУ показал, как на данном участке фронта практически в полном составе была уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22 омбр ВСУ.

    «Противник был вынужден признать на своих ресурсах наши успешные действия в Казачьей Лопани, а украинские националисты угрожают донести до Зеленского «правду о ситуации на фронте», – сообщили «Северяне» неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом, как отметили бойцы, враг сохраняет наступательный потенциал на данном участке фронта, в том числе за счет переброшенных из тыловых районов резервов.

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    При наступательных действиях штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ и взяли в плен одного украинского пограничника.

    В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугского района) ВСУ оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих. В этой связи  стали активно использоваться логистические маршруты через Полтавскую область в регионе, из-за чего на 27,6% выросло количество ДТП, большая часть которых – с участием украинских военнослужащих.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 400 метров. Бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Один украинский националист взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начались бои ВС России за Захаровку. «Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. «Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении.

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    19 июля 2026, 05:52 • Новости дня
    Комроты БПЛА развеял миф, будто ИИ выбирает цели для дронов ВСУ

    Комроты БПЛА опроверг миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно ведут беспилотники на мирных граждан и гражданские цели, осознанно выбирая для атак пассажирские автобусы вместо военной спецтехники, заявил комроты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Легион».

    «Не может искусственный интеллект принять решение облететь, например, условный «Урал», а поразить условный автобус. Нет, выбирает уже сам оператор, куда он будет нацеливать технику», – сказал военный ТАСС.

    По словам «Легиона», подобные жестокие действия совершает не машина, а живой человек. Он добавил, что оператор дрона целенаправленно направляет аппарат Hornet в пассажирский транспорт ради убийства ни в чем не повинных людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стали чаще атаковать Запорожскую область дронами Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов. Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet.


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