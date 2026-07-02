ЦБ оценил возможности цифрового рубля для трансграничных расчетов

Tекст: Ольга Иванова

Банк России видит потенциал применения цифрового рубля в международных платежах, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде, передает ТАСС. Она отметила, что с зарубежными партнерами уже ведутся переговоры и консультации о форматах использования цифровой валюты.

«Потенциал есть для международных платежей. Мы ведем с партнерами такие переговоры, консультации, как использовать. Многие центральные банки многих очень стран собираются вводить, некоторые уже вводят цифровые валюты центральных банков, поэтому мы здесь не уникальны никоим образом», – сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что мировая тенденция к запуску цифровых валют центральных банков делает Россию частью общего процесса, а не исключением на этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия полностью готова к массовому внедрению цифрового рубля с 1 сентября.

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова получила первую зарплату в цифровых рублях в рамках пилотного проекта.

Центробанк России прогнозирует усиление взаимодействия платформ цифровых валют разных стран через три-пять лет.