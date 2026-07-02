Задержанный Францией танкер Tagor снялся с якоря и вышел в открытое море

Tекст: Денис Тельманов

Судно покинуло французскую стоянку и сейчас движется на северо-запад, передает РИА «Новости». Скорость танкера составляет чуть более 10 узлов, или 18,5 километра в час.

Ранее радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру Бреста сообщала, что компания-владелец судна была оштрафована на один млн евро. По условиям властей, танкер мог покинуть французские воды только после уплаты этой суммы.

Корабль был задержан военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане в конце мая. Капитаном судна является гражданин России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал инцидент, назвав действия Парижа незаконными и граничащими с пиратством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура французского города Брест назначила штраф в размере одного миллиона евро собственнику нефтяного танкера Tagor.

Посольство России в Париже потребовало освободить задержанного капитана судна. Остановленный французскими военными корабль прибыл на якорную стоянку в залив Дуарнене в начале июня.