Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Business Insider, эксперт ранее сотрудничал с автопроизводителем по программе поиска уязвимостей в программном обеспечении, передает «Коммерсант».

Трагедия произошла в 2019 году во Флориде: двигавшаяся на автопилоте Tesla Model S попала в аварию, в результате которой погибла девушка-водитель, а пассажир получил тяжелые травмы. Судебное разбирательство длилось несколько лет, и лишь в августе прошлого года суд Майами обязал компанию выплатить пострадавшим 243 млн долларов компенсации.

Адвокаты истцов привлекли специалиста к делу два года назад. Находясь в кафе, программист за несколько минут извлек необходимые данные из системы автомобиля. «Вот строка кода, которая говорит о том, что данные были отправлены в Tesla, – сказал ИТ-специалист. – А вот строка кода, которая говорит о том, что они их получили».

Полученные доказательства сбоя в работе автопилота стали решающими в суде. Резонансное дело привело к ужесточению контроля за безопасностью беспилотных систем в США. По словам хакера, после этого судебного процесса автопроизводитель значительно усложнил доступ к данным своих систем управления.

В конце июня электромобиль Tesla протаранил открытую веранду кафе в Калифорнии.

Весной Илон Маск запустил сборку полностью автономных автомобилей Cybercab без руля и педалей.

В конце прошлого года аналитики Bloomberg подсчитали количество погибших из-за неисправных дверей Tesla.