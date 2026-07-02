Суд Нью-Йорка предъявил обвинения российским руферам

Tекст: Ольга Иванова

Нью-Йоркский суд выдвинул в четверг ряд обвинений против россиян Ангелины Николау и Ивана Кузнецова, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, передает РИА «Новости». Согласно материалам судебной базы, им инкриминируют попытку умышленного создания опасности для жизни, попытку порчи имущества и попытку незаконного проникновения в здание.

Кроме того, обоим предъявлено обвинение в незаконном подъеме на высотные конструкции. Николау и Кузнецов предстали перед Нью-Йоркским криминальным судом в четверг утром. Как сообщается в судебной базе, россияне уже отпущены без залога.

Российские руферы, известные по документальному фильму Netflix «Skywalkers: A Love Story», накануне незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль небоскреба, где развернули пацифистский баннер. На высоте Кузнецов сделал Николау предложение, после чего власти перекрыли движение вокруг здания и задействовали для обеспечения безопасности десятки полицейских.