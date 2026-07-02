Прокуратура сочла незаконными запреты электросамокатов в ряде городов Подмосковья

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет Коммерсантъ, надзорное ведомство считает, что у местных властей отсутствуют полномочия для введения подобных ограничений, а сами решения противоречат действующему законодательству. Речь идет о Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках, где ранее были ограничены или полностью запрещены сервисы кикшеринга.

В прокуратуре указали, что подобные меры «не входит в полномочия муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения», а также подчеркнули, что запреты фактически ограничивают предпринимательскую деятельность без законных оснований. В адрес администраций городов уже внесены представления об устранении нарушений, а также направлены протесты на соответствующие правовые акты.

Поводом для введения ограничений в ряде округов стали жалобы жителей, рост аварийности и претензии к парковке электросамокатов во дворах и на газонах. В частности, в Люберцах решения принимались на фоне «резкого роста аварийности и нескольких сотен жалоб жителей», а также обсуждений нарушений правил использования средств индивидуальной мобильности. Аналогичные аргументы приводили и власти других муниципалитетов, включая Раменское и Котельники, где отмечали также случаи использования прокатных самокатов несовершеннолетними.

Однако прокуратура настаивает, что подобные запреты не соответствуют требованиям закона и должны быть отменены. Ведомство направило администрациям представления об устранении нарушений, указав на отсутствие у муниципалитетов соответствующих полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти подмосковной Лобни прекратили деятельность операторов кикшеринга ради безопасности местных жителей.

Комиссия по безопасности дорожного движения Котельников ввела полный запрет работы средств индивидуальной мобильности.

Руководство Люберецкого городского округа ограничило деятельность сервисов аренды электросамокатов на своей территории.