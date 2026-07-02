Медведев заявил о необходимости наказывать родителей детей-нелегалов

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал бороться с незаконным пребыванием малолетних иностранцев, передает РИА «Новости».

Соответствующее заявление политик сделал на заседании межведомственной комиссии по миграционной политике.

С января 2026 года профильные ведомства и региональные администрации обязаны регулярно обмениваться информацией о детях мигрантов. Контроль затрагивает результаты тестирования на знание русского языка, зачисление в образовательные учреждения и регистрацию по месту жительства.

«Этот механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам», – сказал Медведев. Он добавил, что применять санкции необходимо именно к родителям, а не к самим детям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года количество детей мигрантов в России сократилось почти на четверть.

Представители МВД внесли порядка 159 тысяч несовершеннолетних иностранцев в специальный реестр контролируемых лиц.

Прошлым летом президент России Владимир Путин утвердил обязанность образовательных учреждений передавать полиции сведения о зачислении таких учеников.