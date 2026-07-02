Британские депутаты нашли в мультфильме «Маша и Медведь» ассоциации с НКВД

Британские депутаты потребовали запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Tекст: Денис Тельманов

Инициатива исходит от полусотни членов Палаты общин, передает РИА «Новости». Поводом для обращения послужила сделка американского стримингового сервиса по покупке двух свежих сезонов шоу.

«Межпартийная группа депутатов обратилась с письмом к министрам, призывая их рассмотреть вопрос о запрете показа мультфильма «Маша и Медведь» в Великобритании, утверждая, что он представляет собой приятную форму российской пропаганды», – отмечает первоисточник.

Парламентарии во главе с либерал-демократом Томом Гордоном обратили внимание на использование в сериале советской военной атрибутики.

Недовольство вызвали сцены, где главная героиня появляется в шлеме танкиста, а потом в «фуражке советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД». Политики считают, что подобные образы нормализуют исторические символы и служат инструментом мягкой силы.

В компании Animaccord, выпускающей проект, подчеркнули статус полностью частного бизнеса без государственного финансирования. Представитель студии Мелани Бонвичино категорически отвергла любые обвинения в причастности к политической агитации.

Анимационный хит переведен более чем на 40 языков и транслируется по всему миру. Весной 2020 года сериал официально вошел в пятерку наиболее востребованных развлекательных брендов на планете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал американскую платформу за эту сделку.

На Украине предложили ввести санкции против данного анимационного проекта.