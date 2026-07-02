Каждый четвертый родитель столкнулся с тратами детей на игры

Tекст: Елизавета Шишкова

Цифровую зависимость серьезной проблемой назвали 82,3% участников, еще 12,5% считают ее неизбежной частью жизни, а 2,3% полагают, что опасность преувеличена. При этом 63,3% заявили о хорошем понимании игровой зависимости и лудомании, еще 27% хотя бы слышали о них, передает «Коммерсант».

Более половины респондентов, 51,7%, воспринимают зависимость как заболевание, 30,2% связывают ее со слабостью характера, 26,5% – с ошибками воспитания. Среди причин формирования зависимости 72,8% указали влияние интернета, цифровой среды и окружения ребенка, 36,5% – психологические факторы, 20,9% – недостаток самоконтроля. Монетизацию игр через донаты и внутриигровые покупки отметили 80% опрошенных, платные улучшения – 60,1%, лутбоксы и случайные награды за деньги – 48,1%.

Около 40% родителей рассказали о заметной в цифровой среде рекламе ставок на спорт и онлайн-казино. К поведенческим признакам риска 43,5% относят раздражительность ребенка при ограничении времени игры, 24,5% – траты денег на игры, каждый шестой упомянул скрытность или разговоры о выигрыше. В то же время 42% заявили, что таких проявлений не видят, хотя 65,8% главным сигналом зависимости считают потерю контроля над временем и 28,8% – ухудшение учебы и поведения.

Почти две трети родителей, 62,8%, признались, что не знают, куда обращаться за помощью, что свидетельствует о нехватке практических инструментов поддержки.

«Цифровая среда открывает детям огромные возможности для развития, обучения и общения. Но вместе с этим появляются и новые риски. Исследование показывает, что родители хорошо понимают проблему игровой зависимости, однако зачастую не обладают достаточным количеством инструментов для ее профилактики и своевременного выявления. Именно поэтому сегодня особенно важно развивать просветительские программы для семей и формировать культуру ответственного цифрового поведения с раннего возраста», – заявила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Исполнительный директор АНО «Центр по борьбе с лудоманией» Андрей Ходыков отметил, что родители осознают масштаб проблемы, но теряются в выборе адреса помощи, тогда как цифровая среда с видеоиграми и букмекерской рекламой затрагивает десятки миллионов россиян. Он напомнил данные НАФИ и Института развития интернета: в разные виды видеоигр играют до 106–110 млн жителей страны, что достигает 73–75% населения, а признаки игровой зависимости могут быть у 2,8 млн человек, из которых более 400 тыс. находятся в тяжелой стадии.

Клинический психолог и соавтор проекта «Ремиссия» АНО «Центр по борьбе с лудоманией» Светлана Аминова указала, что за помощью чаще всего обращаются не сами игроки, а их близкие, когда уже возникают долги, ложь и конфликты. По ее словам, тревожные сигналы появляются намного раньше, поэтому важно не только информировать родителей, но и развивать доступные сообщества поддержки. Она подчеркнула, что сообщество «Ремиссия» объединяет семьи, столкнувшиеся с игровой зависимостью родственника, и помогает им разобраться в ситуации и получить профессиональную помощь.