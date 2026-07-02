Суд в Москве вынес приговор похитившим в Крыму 450 млн рублей банкирам

Бывших топ-менеджеров банка осудили за хищение 450 млн рублей через кредиты на жителей Крыма

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве приговорил к срокам до семи лет лишения свободы членов организованной преступной группы, которые нанесли ущерб Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 млн рублей, сообщила прокуратура столицы на платформе «Макс». Злоумышленники оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма.

По данным правоохранительных органов, речь идет о бывших топ-менеджерах закрывшегося «Тальменка-банка», главный офис которого располагался в Барнауле. С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на граждан, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

«С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Еще двое фигурантов получили по четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. Все подсудимые признаны виновными в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении председателя правления банка выделено в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Басманный суд Москвы назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой тюремный срок за незаконный вывод более 4,6 млрд рублей.

В апреле суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группы за дистанционное оформление кредитов.



