Трамп опубликовал ИИ-видео с рецептом от «синдрома помешательства»

Трамп в образе доктора порекомендовал оппонентам лечиться

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Белого дома разместил видеоролик в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС. В нем политик предстал в образе доктора и предложил голливудским звездам и другим оппонентам план лечения от «синдрома помешательства» на своей персоне.

«Вам или вашим знакомым диагностировали TDS (синдром помешательства на Трампе)? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения», – говорит сгенерированный ИИ американский лидер.

В ролике также представлены жалобы оппонентов политика, созданные с помощью нейросетей. Среди них упоминаются телеведущая Рози О’Доннелл, актер Джон Легуизамо, а также звезды Голливуда Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс. Аватар Де Ниро пожаловался, что из-за навязчивых мыслей о Трампе его работа сильно замедлилась, он стал злым и несчастным.

В финале видео Трамп выписывает своим критикам своеобразный рецепт. Он советует выключить фейковые новости, помолиться и выпить диетической колы при возникновении тревоги, обещая замечательные изменения в жизни.

В апреле американский лидер разместил в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение себя в образе целителя.

Позже президент США опроверг слухи о своем сходстве с Иисусом Христом на этой публикации.

В прошлом году политик опубликовал созданный искусственным интеллектом ролик с бомбардировкой протестующих коричневой жидкостью.