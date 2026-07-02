Бастрыкин попросил возбудить дело о получении взятки против сочинского судьи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Основанием для этого стала проверка кубанского управления ведомства, Бастрыкин запросил согласия на возбуждение дела в отношении Богдановича по статье «Получение взятки в особо крупном размере», указали в ведомстве, передает ТАСС.

По данным следствия, летом прошлого года подозреваемый получил через посредников первую часть взятки в размере 25 млн рублей. Общая сумма должна была составить 50 млн рублей.

Деньги передавались от подсудимого Сафарбия Напсо за рассмотрение его дела в особом порядке.

Дела в отношении двоих предполагаемых посредников уже рассматриваются в суде. Материалы по третьему фигуранту выделены в отдельное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор сообщникам Сафарбия Напсо.