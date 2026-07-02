Вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции района Западное Дегунино вместе с сообщниками массово регистрировали нелегалов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Злоумышленники использовали для своих целей хостелы в Москве и Подмосковье. Иностранцы получали временную регистрацию, хотя фактически там не проживали, а спальных мест банально не хватало. В результате преступной деятельности на учет незаконно поставили более 100 тыс. человек.

Доход группировки от теневых махинаций составил 420 млн рублей. Следственный комитет признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

«Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от восьми до 17 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Трое осужденных полицейских также лишены специальных званий. Для возмещения ущерба суд арестовал имущество преступников на сумму свыше 470 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года следователи завершили расследование этого уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на учет.