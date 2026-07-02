Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

Стоимость газа на бирже ICE превысила 500 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем после утреннего снижения перешли к росту и достигли 514 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 505,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 504,1 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе начала расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. В этот день крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%.

Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Напомним, утром в четверг стоимость природного газа на европейских биржах снизилась до 503 долларов за тысячу кубометров.

В конце июня котировки на европейских газовых хабах преодолели отметку в 504 доллара.

В начале прошлого месяца цена июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов.