В Дагестане задержали четырех участников ОПГ за хищение 110 тонн нефтепродуктов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 2025 году, согласно данным следствия, местный житель организовал преступную группу для незаконного отбора сырья из скважин в Ногайском районе, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

С сентября 2025 по март 2026 года злоумышленникам удалось похитить не менее 110 тонн нефтепродуктов. В дальнейшем украденное сырье сбывалось на различные нефтеперерабатывающие предприятия.

Лидер группировки также пытался подкупить сотрудника полиции, предложив ему 200 тыс. рублей за беспрепятственный проезд грузовиков с похищенным. Полицейский доложил об этом руководству, после чего факт дачи взятки задокументировали оперативники МВД и ФСБ.

Уголовное дело расследуется по статьям «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере», «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

В январе 2026 года силовики пресекли кражу 30 тонн авиатоплива из трубопровода в Подмосковье.