В Москве представили первый атлас дипломатической географии России

МГИМО и РГО презентовали первый атлас дипломатической географии России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Проект МГИМО и Русского географического общества представили в Международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня». Создание карт стало масштабной работой, направленной на историческую ретроспективу дипломатических отношений, пишет РИА «Новости».

«Мы задумались о создании карты российских консульств и посольств в мире. Такую карту создали в конце 2024 года, но создание карты - трудоемкий процесс, и пока она создавалась, где-то уже закрылось, где-то открылось консульство. Стало понятно, что нужно сделать атлас с исторической ретроспективой», – заявил руководитель проекта, член Русского географического общества, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Окунев.

Издание разделено на несколько уровней анализа. Первый показывает расположение отечественных представительств за рубежом, второй – иностранных посольств в российских городах. Третий уровень детализирует дипломатические кварталы в конкретных городах. По словам авторов, атлас поможет не только дипломатам, но и бизнесу оценивать перспективы сотрудничества с разными странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона перераспределяет дипломатические ресурсы на направления Глобального Юга и Востока.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил странам Африки открыть посольства в Москве.

До этого сообщалось, что отечественная дипломатия продолжает работу по созданию нового многополярного миропорядка.