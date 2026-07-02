Российская синхронистка Штатнова завоевала золото на чемпионате Европы

Синхронистка из России Штатнова победила на юниорском чемпионате Европы

Tекст: Мария Иванова

Россиянка Екатерина Штатнова стала обладательницей золотой награды на проходящем в Германии турнире, передает РИА «Новости». За свое выступление в соло она заработала 272,4036 балла.

Серебряную медаль завоевала представительница Италии Джиневра Маркетти с результатом 255,9338 балла. Тройку призеров замкнула испанская синхронистка Ная Альварес Висенте, набравшая 252,4413 балла. Соревнования юниоров завершатся 4 июля.

Отечественные атлеты соревнуются в Мюнхене в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта разрешила юниорам выступать с флагом и гимном еще в феврале, однако в мае организация постановила: полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии «не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года».

Ранее в апреле Европейская комиссия подчеркнула в документе для Совета ЕС, что участие россиян и белорусов возможно исключительно на строгих нейтральных условиях без какой-либо государственной символики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Екатерина Штатнова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Китае.

Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск российских атлетов с национальной символикой до осени 2026 года.

Месяцем ранее юные отечественные синхронисты выиграли сольную программу и турнир смешанных дуэтов на первенстве Европы в Люксембурге.