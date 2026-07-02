Мэрия Москвы назвала самые популярные породы собак у горожан

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Международный день собак Департамент информационных технологий столицы раскрыл предпочтения горожан при выборе домашних животных, передает Сайт мэрии Москвы.

Чаще всего москвичи заводят метисов и беспородных собак, а среди породистых лидируют йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры. Также популярны шпицы, французские бульдоги и вельш-корги-пемброки.

«Собаки традиционно остаются в числе самых популярных домашних животных у пользователей mos.ru. В личных кабинетах на портале зарегистрировано уже более 275 тысяч собак. В топе предпочтений москвичей в основном некрупные и декоративные породы, которые подходят для жизни в квартире», – рассказали в пресс-службе ведомства. Всего горожане добавили в профили свыше 577 тыс. питомцев, включая кошек и экзотических животных.

Самой распространенной кличкой стала Боня. В число лидеров также вошли Арчи, Джесси, Буся и Ричард. Питомцы есть у 458 тыс. пользователей портала, при этом 33 тыс. человек держат одновременно и кошку, и собаку. Внесение данных о животном позволяет владельцам быстрее записываться к ветеринару и получать доступ к амбулаторной карте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В мае донские ученые разработали новую методику выявления уровня тревожности у собак.

В июне эксперт Александра Чихринова предупредила об опасности летней жары для питомцев.