Обувь пропавшей в Кызыле девочки нашли у Енисея

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 400 метрах от места пропажи тринадцатилетних подростков следователи обнаружили обувь, принадлежащую одной из девочек, пояснила Нурсат, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры республики, обе девочки воспитываются в благополучных многодетных семьях, где растут пять и четверо детей соответственно. Ранее школьницы никогда не уходили из дома.

Школьницы покинули свои дома в среду около 18.00 по местному времени и не вернулись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали поиски двух пропавших школьниц в акватории реки Енисей.