Активисты «Единой России» почтили ветеранов боевых действий по всей стране

Tекст: Елизавета Шишкова

В разных регионах страны партийный актив, сторонники и молодогвардейцы «Единой России» провели акции ко Дню ветеранов боевых действий. В Курске они возложили цветы к монументу «Скорбящая мать», где партийцы подчеркнули: «Это день памяти всех, кто воевал за Россию, кто выполнял свой долг по защите страны. Это дань уважения ветеранам и память о тех, кого уже нет в живых».

На Обелиске Славы в Хабаровске увековечили имя Героя России Василия Дяка, участника боевых действий на Северном Кавказе и Специальной военной операции. Первый замсекретаря регионального отделения Евгений Солоненко отметил, что его подвиг стал примером беззаветного служения Родине и особенно символично, что имя героя появилось на мемориале именно в День ветеранов боевых действий.

В Луганске активисты партии возложили цветы к памятнику «Они отстояли Родину» и почтили память павших, о чем рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. В Альшеевском районе Башкортостана прошел фестиваль, объединивший участников боевых действий, их семьи и волонтеров.

В Херсонской области акция «Белые журавли» собрала активистов и жителей во Вольненском доме культуры, где они складывали бумажных журавликов в знак уважения к павшим защитникам. В Анадыре партийный актив возложил цветы к стеле памяти защитников Отечества, а первый замруководителя чукотского исполкома Константин Гребцов назвал этот день символом глубокого уважения к тем, кто с честью выполнил воинский долг.

В Прикамье у памятника «Солдату России» в Перми состоялась памятная акция с участием ветеранов, депутатов, общественников и молодогвардейцев. В Горно-Алтайске у Мемориала Славы прошли митинг и возложение цветов к Вечному огню, где заместитель председателя Государственного собрания Эл-Курултай Татьяна Гигель отметила, что в этот день вспоминают павших, благодарят прошедших войну и поддерживают тех, кто сегодня участвует в СВО.