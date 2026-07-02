Осуждены причастные к покушению на Сальдо

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Двое пособников украинских спецслужб, причастных к террору против Херсонской области, получили заслуженное наказание. Эти субъекты хранили и передавали непосредственным исполнителям терактов взрывчатку, оружие, боеприпасы. Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии», – указал губернатор, передает РИА «Новости».

Злоумышленники оказались причастны к гибели начальника управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко, машину которого подорвали четыре года назад. Также фигуранты помогали организовать убийство активиста Валерия Кулешова и покушение на губернатора.

Глава региона резюмировал, что киевские кураторы относятся к завербованным агентам как к расходному материалу. При этом за пролитую кровь виновным неизбежно приходится отвечать перед законом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле уголовное дело о покушении на главу региона поступило в суд. В июне фигуранты признали фактические обстоятельства обвинения.