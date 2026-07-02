Альпинистка выжила при падении с высоты 450 метров

Неопытная американская альпинистка выжила после падения с высоты более 450 м

Tекст: Мария Иванова

Неопытная альпинистка осталась в живых при падении с высоты более 450 метров в горах Калифорнии, передает РИА «Новости».

По данным Лесной службы США, 31-летняя женщина совершала восхождение на гору Шаста в составе группы из трех новичков.

«Рейнджерам поступил звонок о том, что женщина упала с высоты примерно 1500 футов... Она была в хорошем настроении, когда ее нашли, у нее подозревают перелом правой лодыжки и другие травмы», – говорится в заявлении ведомства.

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