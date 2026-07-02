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    2 июля 2026, 10:45 • Новости дня

    Писториус заявил о подготовке личных запасов на случай войны

    Министр обороны Германии Писториус подготовил личные запасы на случай войны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава минобороны ФРГ Борис Писториус вместе с супругой запаслись продовольствием и питьевой водой, чтобы без проблем продержаться несколько дней в условиях любых непредвиденных обстоятельств.

    Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что его семья готова к возможным кризисам благодаря накопленным резервам, передает РИА «Новости».

    «Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», – сказал глава ведомства в интервью изданию Spiegel.

    Политик также объяснил отказ от частого использования термина о готовности к ведению войны. По его словам, изначально эта фраза должна была встряхнуть общество и указать на необходимость усиления обороны. Однако министр заметил, что подобные формулировки напугали некоторых граждан, поэтому теперь он применяет их реже.

    В 2025 году Федеральное ведомство Германии по защите населения выпустило обновленную брошюру с советами на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые в документ включили памятки, касающиеся военных действий. Гражданам рекомендовали подготовить запас еды и воды на десять суток, а также собрать тревожный чемоданчик.

    Среди необходимых вещей ведомство указало газовые горелки, радиоприемники, карманные фонарики и батарейки. Также жителям посоветовали запастись аккумуляторами, сменной одеждой, аптечкой и списком важных телефонных номеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовки страны к войне к 2029 году.

    Министерство обороны Германии официально подтвердило наличие оперативного плана на случай вооруженного конфликта.

    В июне немецкая бронетанковая бригада отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией.

    29 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

    Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инцидент с применением огнестрельного оружия в немецком городе Штаде произошел из-за выяснения личных отношений, сообщает Der Spiegel.

    Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

    Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

    Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

    В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.

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    1 июля 2026, 18:32 • Новости дня
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»

    Прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины по делу «Северных потоков»

    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура ФРГ выдвинула первые официальные обвинения в рамках дела о подрыве «Северного потока».

    Генеральная прокуратура Германии выдвинула первые официальные обвинения в рамках расследования диверсий на магистралях «Северный поток», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщает ARD. Главным фигурантом громкого уголовного дела стал гражданин Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    В сентябре прошлого года польская полиция задержала под Варшавой еще одного фигуранта дела Владимира Ж.

    Летом прошлого года Генпрокуратура Германии обвинила Сергея К. в координации диверсии с борта яхты «Андромеда».

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    30 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    В Парагвае объявили выходной в честь победы над Германией в 1/16 ЧМ по футболу
    @ REUTERS/Cesar Olmedo

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной после победы футболистов национальной сборной над соперниками из Германии.

    «Объявляю национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года», – приводит РИА «Новости» выдержку из указа Сантьяго Пеньи в соцсети X.

    Президент Парагвая поблагодарил футболистов за доставленную радость и объединение миллионов соотечественников под одним флагом. Основное время матча в Бостоне завершилось вничью. Голами отметились парагваец Хулио Энсисо и немец Кай Хаверц.

    В серии послематчевых пенальти южноамериканцы оказались точнее, победив со счетом 4:3. Четвертого июля в Филадельфии команда встретится с победителем игры между сборными Франции и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Сборная Бразилии победила Японию и прошла в 1/8 финала.

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    1 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Hemer

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестные злоумышленники украли бронзовый монумент русскому поэту Александру Пушкину, установленный в немецком Хемере более тридцати лет назад.

    В городе Хемер на территории Германии похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина, сообщает RT. Монумент был передан немецкой стороне в 1994 году российским городом-побратимом Щелково.

    Изначально скульптура задумывалась как важный символ укрепления взаимопонимания и развития дружественных связей между народами двух стран.

    Российское посольство в Германии выразило обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. Дипломатическое представительство сообщило, что находится в постоянном контакте с местными властями и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года злоумышленники осквернили мемориал советским воинам в немецком городе Пренцлау.

    В апреле прошлого года вандалы в Одессе накинули петлю на памятник Александру Пушкину.

    В мае текущего года неизвестные повредили надгробия советских солдат на Центральном кладбище Вены.


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    1 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Канцелярия Мерца назвала ошибкой пост о футболе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца объяснило вызвавшую шквал критики публикацию Фридриха Мерца о национальной сборной по футболу технической ошибкой согласования.

    Аппарат главы правительства ФРГ прокомментировал резонансное сообщение Фридриха Мерца о выступлении национальной команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

    Спустя полчаса после поражения немецких футболистов от сборной Парагвая и вылета с турнира канцлер опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост с похвалой в адрес команды. Политик восхитился самоотдачей игроков и заявил, что страна ими гордится. Это сообщение вызвало резкую критику общественности, поскольку эксперты сочли игру сборной Германии на чемпионате крайне блеклой.

    «Не тот твит, не то время, не та кнопка», – сообщили источники в ведомстве канцлера газете Der Tagesspiegel.

    Собеседники издания назвали сложившуюся ситуацию очень досадной.

    Позднее глава немецкого правительства разместил новую публикацию. В ней политик подчеркнул необходимость поддерживать команду не только при победах, но и в моменты поражений. Он отметил, что игроки, носящие на футболках федерального орла, заслуживают поддержки, а не насмешек.

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    29 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    В результате стрельбы в немецком городе Штаде погибли пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии в городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония произошла стрельба, жертвами которой стали до пяти человек.

    Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в немецком городе Штаде, передает РИА «Новости». В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

    «В окружном городе Штаде в Нижней Саксонии несколько человек получили огнестрельные ранения и погибли. Представитель полиции сообщил t-online, что погибли до пяти человек. По его словам, ситуация остается динамичной. Было произведено много выстрелов», – отметили в публикации портала.

    В настоящее время на месте происшествия развернута масштабная полицейская операция, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в результате стрельбы в Мюнхене погиб один человек.

    В апреле 2025 года вооруженный мужчина напал на посетителей дискотеки в нижнесаксонском Ольденбурге.

    В начале прошлого года неизвестный в маске застрелил двух сотрудников машиностроительной фирмы в немецком городе Бад-Фридрихсхалле.

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    1 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту

    Канцлер Германии Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц рассчитывает на скорое участие Москвы в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия захочет принять участие в урегулировании украинского кризиса, передает RT. Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», – сказал Мерц.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров также подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее лидеры Британии, Франции и ФРГ обсудили в Лондоне потенциальные переговоры с Россией.


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    29 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде

    Стрельбу в немецком Штаде устроил житель Германии турецкого происхождения

    Tекст: Вера Басилая

    Стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, сообщила руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

    Шуоль заявил. что стрельбу в немецком городе Штаде, в результате которой погибли шесть человек, устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения, передает ТАСС.

    «О преступнике я могу сказать, что речь идет о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», – сказала Шуоль.

    По словам представителя полиции, мужчина был известен правоохранительным органам, но его не считали опасным для окружающих. Орудие преступления уже изъято.

    Шуоль уточнила, что все погибшие являлись сотрудниками центра по уходу за детьми или службы опеки. Причиной трагедии мог стать конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и ее мать находились в учреждении в момент происшествия и не пострадали.

    Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел из-за выяснения личных отношений.

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    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти официально выдвинули обвинения против украинского гражданина Сергея К. в связи с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

    Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах гражданину Украины, передает РИА «Новости».

    «Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования», – указали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

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    30 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Навредивший отношениям с Грузией посол Германии завершил работу в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, открыто поддерживавший радикальную оппозицию и критиковавший власти страны, завершил работу в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с этим заявил, что «традиционно между Германией и Грузией были особые связи, и Германия в начале 1990-х сыграла очень большую роль в развитии нашей страны, за что мы благодарны».

    «Фишер был единственным послом Германии, который не только ничего не сделал для развития отношений, а только вредил им», – указал он.

    «Это вызывает большое сожаление, и мы надеемся на возвращение отношений на прежний уровень, что очень важно для Грузии», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «У нас большое желание восстановить дружеские отношения с Германией», – заявил премьер-министр Грузии.

    Напомним, ранее в Тбилиси посла Германии обвинили в ксенофобии.

    Кроме того власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии.

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    29 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    Рубио и Вадефуль заявили о поддержке «прочного мира» на Украине

    Госдеп: Рубио и Вадефуль поддержали прочный мир на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказались на переговорах в Вашингтоне в поддержку «прочного мира» на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провели встречу в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Пиготт заявил, что Рубио и Вадефуль подтвердили разделяемую США и Германией приверженность поддержанию безопасного судоходства в Ормузском проливе и обеспечению того, что Иран никогда не разработает или не получит ядерное оружие.

    Кроме того, дипломаты затронули вопросы подготовки к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Анкаре. Стороны уделили пристальное внимание проблемам справедливого распределения финансовых обязательств внутри Североатлантического альянса.

    В завершение переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили важность достижения стабильности в Восточной Европе. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что политики подтвердили твердую поддержку прочного мира между Россией и Украиной.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

    Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

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    1 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Власти Германии начали переговоры о разработке наземной модификации Tomahawk

    FT: Берлин начал переговоры о создании наземных ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин обсуждает с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет для укрепления собственной армии, пишет Financial Times.

    Немецкие власти ведут консультации с местным подразделением компании MBDA, передает РИА «Новости».

    Цель диалога заключается в налаживании партнерства с американской Raytheon для адаптации известного вооружения под наземный запуск. Ранее прямого взаимодействия по этому вопросу между корпорациями не происходило.

    «Правительство Германии находится в контакте с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с компанией Raytheon, выпускающей ракеты Tomahawk, для создания наземного варианта крылатой ракеты», – отмечает издание Financial Times.

    Интерес к самостоятельному получению подобных систем возник после отказа Пентагона от майского развертывания ракетных батальонов на немецкой территории. В качестве альтернативы Берлин также оценивает возможность закупки украинских комплексов «Фламинго».

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп пояснил, что стране срочно требуются подобные технологии для защиты континента. По его словам, если США не обеспечат поставки, государство будет искать другие способы сохранения боеспособности, соглашаясь на менее точные аналоги.

    В апреле Берлин утвердил новую военную стратегию, предполагающую создание сильнейшей армии Европы к 2039 году. В Кремле этот документ назвали квинтэссенцией конфронтации против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. После этого Берлин возобновил попытки самостоятельной закупки данных американских вооружений. Однако власти США испугались возможной ответной реакции Москвы на подобные поставки.

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    1 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Немецкий футбольный союз заподозрили в махинациях с билетами на Евро-2024

    Bild: Немецкий футбольный союз обыскали из-за махинаций с билетами

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии началось расследование возможного незаконного распределения билетов на матчи чемпионата Европы по футболу среди привилегированных гостей.

    Следователи провели обыск в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с подозрениями в махинациях при распространении билетов на Евро-2024, передает РИА «Новости». Также правоохранительные органы проверяют администрации городов, принимавших матчи турнира.

    По данным следствия, речь идет о приглашениях в гостиницы и нескольких тысячах билетов, которые могли быть незаконно переданы привилегированным гостям. Существует подозрение в «структурированном предоставлении преференций», а также во взяточничестве. Предполагается, что к махинациям причастны сотрудники городских администраций по всей стране.

    Поводом для обысков стало расследование в отношении двух мужчин. Французский сотрудник компании-организатора турнира отвечал за связи с городами и приглашал местных руководителей на топ-матчи. Бывший сотрудник администрации Гельзенкирхена, как утверждается, получил финансовую выгоду в размере около 2400 евро за счет оплаты проезда и проживания на полуфинал в Мюнхене. Ранее он уже подозревался в мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители предотвратили теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

    Во время турнира три человека получили ранения при нападении в фан-зоне Штутгарта.

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    2 июля 2026, 08:32 • Новости дня
    Пожар в больнице в Германии унес жизни двух пациентов

    При пожаре в больнице на севере Германии погибли два пациента

    Tекст: Мария Иванова

    В клинике города Людвигслюст произошло возгорание, унесшее жизни двух пациентов.

    По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в больнице города Людвигслюст на севере Германии, передает ТАСС. Жертвами трагедии стали пациенты медицинского учреждения.

    В результате инцидента пострадали не менее 34 человек. Огонь вспыхнул в одной из палат по неустановленной причине, после чего пламя перекинулось на крышу здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года в доме престарелых в немецком Ганновере вспыхнул пожар с 50 пострадавшими.

    В июле 2024 года спасатели потушили крупный пожар на верфи на севере Германии.

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