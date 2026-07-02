Писториус заявил о подготовке личных запасов на случай войны

Министр обороны Германии Писториус подготовил личные запасы на случай войны

Tекст: Мария Иванова

Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что его семья готова к возможным кризисам благодаря накопленным резервам, передает РИА «Новости».

«Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», – сказал глава ведомства в интервью изданию Spiegel.

Политик также объяснил отказ от частого использования термина о готовности к ведению войны. По его словам, изначально эта фраза должна была встряхнуть общество и указать на необходимость усиления обороны. Однако министр заметил, что подобные формулировки напугали некоторых граждан, поэтому теперь он применяет их реже.

В 2025 году Федеральное ведомство Германии по защите населения выпустило обновленную брошюру с советами на случай чрезвычайных ситуаций. Впервые в документ включили памятки, касающиеся военных действий. Гражданам рекомендовали подготовить запас еды и воды на десять суток, а также собрать тревожный чемоданчик.

Среди необходимых вещей ведомство указало газовые горелки, радиоприемники, карманные фонарики и батарейки. Также жителям посоветовали запастись аккумуляторами, сменной одеждой, аптечкой и списком важных телефонных номеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовки страны к войне к 2029 году.

Министерство обороны Германии официально подтвердило наличие оперативного плана на случай вооруженного конфликта.

В июне немецкая бронетанковая бригада отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией.