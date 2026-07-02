В институте Склифосовского спасли зрение пациентке уникальной операцией на мозге

Хирурги Института Склифосовского впервые в отечественной практике выполнили гибридное вмешательство на головном мозге, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На протяжении последних лет мы модернизируем московские больницы и оснащаем их новейшей техникой», – отметил градоначальник.
Женщина обратилась к медикам с жалобами на потерю зрения. Обследование показало наличие крупной аневризмы, сдавливающей зрительный нерв. Команда нейрохирургов и эндоваскулярных специалистов полностью выключила патологию из кровотока.
Спустя сутки больную перевели из реанимации, а через десять дней выписали домой. Подобные высокотехнологичные вмешательства стали возможны благодаря современному оборудованию, соответствующему целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичная мэрия сообщила о хорошем самочувствии пациентов после первых в стране пересадок рук в институте Склифосовского.
Весной московские нейрохирурги успешно удалили крупную опухоль мозга двухмесячному младенцу.