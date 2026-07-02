  • Новость часаМинобороны доложило почти о 400 уничтоженных над Россией дронах ВСУ
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    2 июля 2026, 08:53 • Новости дня

    В институте Склифосовского спасли зрение пациентке уникальной операцией на мозге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в России врачи института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Хирурги Института Склифосовского впервые в отечественной практике выполнили гибридное вмешательство на головном мозге, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «На протяжении последних лет мы модернизируем московские больницы и оснащаем их новейшей техникой», – отметил градоначальник.

    Женщина обратилась к медикам с жалобами на потерю зрения. Обследование показало наличие крупной аневризмы, сдавливающей зрительный нерв. Команда нейрохирургов и эндоваскулярных специалистов полностью выключила патологию из кровотока.

    Спустя сутки больную перевели из реанимации, а через десять дней выписали домой. Подобные высокотехнологичные вмешательства стали возможны благодаря современному оборудованию, соответствующему целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичная мэрия сообщила о хорошем самочувствии пациентов после первых в стране пересадок рук в институте Склифосовского.

    Весной московские нейрохирурги успешно удалили крупную опухоль мозга двухмесячному младенцу.

    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

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    3 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    «Художника» Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    «Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    «Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

    В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

    В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

    Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность продуктового магазина в Тверском районе Москвы временно приостановлена после обнаружения грызуна и серьезных нарушений санитарных норм в торговых залах.

    Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

    Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

    До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.

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    3 июля 2026, 18:14 • Новости дня
    Власти Татарстана выделили сотни миллионов рублей на привлечение врачей

    Минздрав Татарстана получил 300 млн рублей на выплаты дефицитным специалистам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для решения проблемы нехватки кадров в медучреждения Татарстана планируют привлекать специалистов узких направлений с помощью крупных денежных поощрений.

    Бюджет региона направил дополнительные 300 млн рублей на развитие системы здравоохранения, сообщили в Минфине республики.

    Эти деньги пойдут на единовременные выплаты профильным специалистам, которых не хватает в местных больницах и поликлиниках. Финансовую поддержку смогут получить медики, переехавшие в субъект из других регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Главным условием является трудоустройство в организации, подведомственные региональному министерству здравоохранения. Подобная инициатива направлена на привлечение высококвалифицированных кадров.

    Ожидается, что новые меры позволят существенно повысить качество и доступность медицинской помощи для всех местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раис Татарстана Рустам Минниханов пообещал президенту Владимиру Путину решить проблему нехватки врачей в регионе.

    Ранее глава государства заявил о планах совершенствования системы оплаты труда медицинских работников.

    До этого вице-премьер Татьяна Голикова отметила позитивные результаты работы по обеспечению больниц необходимыми специалистами.

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    3 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    «Калашников» испытал в зоне спецоперации обезболивающее в виде пастилок

    Концерн «Калашников» апробировал в зоне СВО обезболивающее в виде пастилок

    Tекст: Мария Иванова

    В России запатентовали уникальный ненаркотический анальгетик в виде тающих во рту пластин, не уступающий по скорости действия полноценным инъекциям.

    Концерн «Калашников» получил патент Роспатента на первое в России быстродействующее ненаркотическое обезболивающее QuikMed, сообщает Telegram-канал компании. Инновационное средство успешно прошло испытания в зоне проведения специальной военной операции.

    Препарат выпускается в виде диспергируемых пастилок на основе кеторолака. Они размещаются на слизистой оболочке рта, мгновенно растворяются и не требуют запивания водой. По скорости терапевтического эффекта полоски на 95% превосходят таблетки и сопоставимы с инъекциями.

    Новинка предназначена для купирования сильной и умеренной боли при ранениях, переломах, ушибах и послеоперационных состояниях. Пастилки не попадают в желудок, что исключает раздражение желудочно-кишечного тракта. Каждая полоска имеет компактную индивидуальную упаковку, удобную для размещения в аптечке или кармане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года концерн «Калашников» презентовал апробированную в зоне спецоперации индивидуальную аптечку.

    В августе прошлого года военные врачи рассказали об успешном применении на передовой нового кровоостанавливающего средства капрамин.

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    3 июля 2026, 11:06 • Новости дня
    В России разработали виртуальный метод диагностики причин бесплодия

    Ученые Сеченовского университета создали неинвазивную 3D-технологию для выявления женского бесплодия, которая позволяет без хирургического вмешательства выявлять патологии матки и значительно повышает точность постановки диагноза.

    Исследователи Сеченовского университета представили методику «виртуальной гистероскопии», пишут «Известия».

    Инновационный подход основан на объемной УЗИ-реконструкции и помогает находить полипы, миомы и спайки без хирургического вмешательства. Процедура занимает от 15 до 30 минут, снижая вероятность диагностических ошибок почти в пять раз.

    Сооснователь агентства Upgrade Азиз Султанов отметил пользу разработки: «С точки зрения практики это сильно упрощает маршрут пациента. Сейчас бывают ситуации, что женщина может месяцами идти по цепочке обследований, а в итоге все равно попадать на процедуру под наркозом».

    Эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский добавил, что нововведение снижает лишнюю нагрузку на пациенток. Отсутствие наркоза позволяет пересматривать состояние здоровья несколько раз, что крайне важно при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению. Чувствительность нового 3D-УЗИ при аденомиозе достигает 84%, превосходя стандартные исследования и магнитно-резонансную томографию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Сеченовского университета разработали инновационный способ выявления полипов эндометрия по анализу крови.

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    4 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    С вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил после полуночи об очередном уничтоженном дроне ВСУ на подлете к городу.

    «Уничтожен ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале после полуночи в субботу.

    До этого Собянин сообщал о дроне вечером пятницы. С этого момента до полуночи силы ПВО сбили семь дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы мэр сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15. Вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    3 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    Вспышка опасного норовируса сорвала круиз из США в Канаду

    Норовирус поразил более 120 пассажиров и членов экипажа лайнера Ruby Princess

    Tекст: Мария Иванова

    За несколько дней до завершения 20-дневного морского путешествия к канадским берегам более сотни человек на лайнере Ruby Princess заразились острой кишечной инфекцией.

    Вспышка острой кишечной инфекции произошла на борту лайнера Ruby Princess во время 20-дневного плавания из США в Канаду, передает РИА «Новости».

    По данным профильных американских ведомств, заболевание зафиксировали 28 июня, за четыре дня до окончания маршрута. Инфекция поразила 102 из 3032 пассажиров и 23 из 1144 членов экипажа.

    В ответ на распространение вируса персонал судна значительно усилил меры санитарной безопасности. Заболевших путешественников и сотрудников немедленно изолировали, а в помещениях провели дополнительную уборку. Как уточняет газета Guardian, в четверг корабль прибыл в порт Сан-Франциско для проведения финальной дезинфекции.

    Норовирус считается одним из самых распространенных и заразных возбудителей кишечных инфекций. Заболевание отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Характерные симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, а также повышение температуры и головную боль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на борту лайнера Caribbean Princess свыше ста человек заразились норовирусом.

    В том же месяце вспышка аналогичного заболевания произошла на круизном судне Ambition.

    В прошлом году эта инфекция поразила более 230 пассажиров и членов экипажа лайнера Queen Mary 2.

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    3 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об отражении летевшего к Москве дрона ВСУ.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В течение дня Собянин сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.

    При этом вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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    3 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник в Max указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля системы ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников.

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    3 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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    4 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max--канале о том, что 11 российских аэропортов временно ограничили полеты ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    «Аэропорты Жуковский, Сочи и Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что ограничения введены также в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Бугульмы и Уфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Росавиация ввела временные ограничения в пяти российских аэропортах, а также сообщила, что Внуково перешел в режим работы по согласованию.. В течение пятницы мэр Москвы сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.


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    3 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российскую столицу летели три беспилотных летательных аппарата, их уничтожила система ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого мэр города сообщал еще об 11 сбитых дронах у Москвы с начала суток.

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    3 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы ПВО поразили три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в Max.

    До этого в пятницу Собянин сообщал о двух уничтоженных БПЛА у Москвы.

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    3 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 11-й дрон с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Отражена атака одного дрона, направлявшегося в столичный регион, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время на месте ликвидации аппарата работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к Москве.

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