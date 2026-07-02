Менеджер «Вашингтона» заявил о готовности дать Овечкину подходящий контракт

«Вашингтон Кэпиталз» заявил о готовности предложить Овечкину подходящий контракт

Tекст: Мария Иванова

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» заявило о готовности предложить Александру Овечкину новое соглашение, полностью отвечающее его запросам, передает РИА «Новости».

В июле россиянин стал свободным агентом после истечения срока предыдущего контракта с командой, за которую он выступал с 2005 года.

«Он еще не принял решение. Думаю, отчасти для него было важно увидеть, где мы окажемся после сегодняшнего дня, и что мы пытаемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду», – заявил Крис Патрик.

Генеральный менеджер отметил, что клуб располагает достаточными рычагами для заключения подходящего договора с учетом возраста хоккеиста.

В межсезонье состав «Вашингтона» пополнили несколько новых игроков, включая форвардов Джордана Кайру и Алекса Така. Патрик выразил надежду на скорое обсуждение перспектив возвращения Овечкина в команду. На данный момент 40-летний нападающий является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, забросив 929 шайб в 1573 матчах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, срок действия контракта Александра Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истек 1 июля.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил о планах нападающего продолжить карьеру в этой команде.

Сам хоккеист назвал состояние своего здоровья главным условием подписания нового соглашения.