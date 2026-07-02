  • Новость часа«Герани» уничтожили газовое хранилище ВСУ у Запорожья
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Казахстан вступил в новую эру
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    Бронзовую скульптуру Пушкина похитили в немецком городе Хемер
    Сын Плющенко получил право выступать за Азербайджан
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА
    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    2 июля 2026, 08:37 • Новости дня

    Компания Apple собралась выпустить пять новых моделей iPhone за год

    Nikkei: Apple намерена в ближайший год выпустить пять новых моделей iPhone

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайшего года технологический гигант из США кардинально обновит линейку смартфонов iPhone, значительно увеличив объем заказов на производство сгибающихся гаджетов.

    Компания Apple намерена в ближайший год вывести на рынок по меньшей мере пять свежих моделей смартфонов, передает ТАСС. Презентация новинок ожидается во второй половине этого года и в начале 2027-го.

    Производитель планирует значительно расширить ассортимент складных гаджетов. Поставщики уже получили указание подготовить около 10 млн таких устройств в этом году. Это на 2-3 млн больше первоначальных оценок.

    Всего на новые устройства корпорация закладывает порядка 80 млн единиц. Общий объем выпуска смартфонов бренда в 2026 году должен составить 220 млн штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор корпорации Тим Кук заявил о запредельном спросе на смартфоны линейки iPhone 17.

    Ранее аналитики спрогнозировали рекордное падение мировых поставок мобильных устройств из-за дефицита памяти.

    Осенью прошлого года американская компания презентовала четыре новые модели с рекордно тонким корпусом.

    1 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной Думе подготовили законопроект, позволяющий назначать страховые пенсии по старости без личного обращения граждан в соответствующие инстанции, заявил замруководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой упростить процесс оформления пенсионных выплат для россиян, сообщает официальный сайт «Единой России». Заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Андрей Исаев рассказал о разработке соответствующего законопроекта.

    По словам парламентария, новые нормы позволят назначать страховые пенсии по старости автоматически, исключая необходимость личного визита граждан в ведомства. «Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», – отметил Исаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России подготовил переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости.

    Комментарии (4)
    1 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Александр Овечкин стал безработным
    Александр Овечкин стал безработным
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордсмен Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин завершил свой 21-й сезон за «Вашингтон» и получил право продолжить карьеру в любом другом клубе.

    Срок действия соглашения 40-летнего форварда с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истек в среду, 1 июля, передает РИА «Новости».

    Александр Овечкин выступал за команду на протяжении 21 сезона с момента своего дебюта в лиге в 2005 году. Теперь он получил статус неограниченно свободного агента, рынок которых открывается в 19:00 по московскому времени.

    Накануне генеральный менеджер клуба Крис Патрик сообщил, что вопрос о продолжении карьеры нападающего решится в ближайшее время. Сегодня Овечкин является главным рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 проведенных матчах.

    Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в 1487 играх. При этом легендарный канадец пока удерживает лидерство по сумме заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли – 1016 голов. На счету российского хоккеиста сейчас 1006 точных бросков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о планах Александра Овечкина остаться в «Вашингтоне».

    Весной сам хоккеист анонсировал обсуждение своего будущего с руководством клуба.

    В марте нападающий установил новый абсолютный рекорд по числу голов в истории НХЛ.

    Комментарии (12)
    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    Комментарии (2)
    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

    Комментарии (2)
    1 июля 2026, 17:52 • Новости дня
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности на японской территории создает прямую угрозу Дальнему Востоку и повлечет за собой неизбежные компенсирующие меры, заявила официальный представитель МИД России, Мария Захарова.

    Развертывание Вашингтоном вооружений в соседнем государстве несет угрозу рубежам страны, передает ТАСС. «Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации <...> как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Москва неоднократно предостерегала Токио от подобных деструктивных действий. По ее словам, теперь российская сторона вынуждена прибегнуть к компенсирующим мерам для укрепления национальной обороноспособности.

    Представитель ведомства добавила, что Россия активно координирует усилия по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими партнерами. В будущем данное стратегическое взаимодействие планируется только усиливать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Министерство иностранных дел России отреагировало на предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon.

    Месяцем ранее Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных вооружений частью опасного курса на ремилитаризацию.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о неизбежности компенсирующих военно-технических мер со стороны Москвы.

    Комментарии (13)
    1 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции

    IHA: Начиненный взрывчаткой украинский дрон упал в турецкой провинции Трабзон

    Украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инцидент с падением украинского беспилотника произошел в турецкой провинции Трабзон, пишет местное агентство IHA.

    «Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», – говорится в сообщении IHA, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рухнувший боевой БПЛА спровоцировал панику среди местных жителей. По факту происшествия уже начата официальная проверка.

    В конце июня жители турецкой провинции Самсун обнаружили в поле моторную часть украинского дрона-камикадзе.

    В тот же день крупный неопознанный беспилотник рухнул рядом с жилым домом в деревне Кушкаясы.

    В середине прошлого месяца отдыхающие на побережье Черного моря нашли выброшенный на берег вооруженный летательный аппарат.

    Комментарии (5)
    1 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Пушков опубликовал документы об обещании США не расширять НАТО на восток
    Пушков опубликовал документы об обещании США не расширять НАТО на восток
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков опубликовал бумаги, подтверждающие нарушение Вашингтоном данного в 1990 году твердого обещания отказаться от продвижения военного блока на восток.

    В представленных материалах зафиксированы гарантии бывшего американского госсекретаря Джеймса Бейкера советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Политик заверял, что после интеграции объединенной Германии Североатлантический альянс откажется от расширения в восточном направлении.

    «Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток», – перевел фрагмент текста Алексей Пушков в Telegram.

    Парламентарий назвал формулировки предельно ясными и констатировал факт обмана со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что спустя всего три года в Вашингтоне начали активно разрабатывать планы по присоединению восточных стран к военному союзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал исполнения обещаний о нерасширении НАТО на восток.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил признание Дональдом Трампом факта обмана российской стороны.

    Агентство национальной безопасности США сняло гриф секретности с архивных документов об отношениях альянса и Москвы.

    Комментарии (28)
    1 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

    «Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.

    Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.

    Комментарии (20)
    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    Комментарии (13)
    1 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    @ Craig Lovell/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мария Захарова саркастически прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о самом «гейском» за всю историю британском парламенте. Представитель МИД России призвала Лондон «не останавливаться на достигнутом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости». Ранее глава правительства назвал британский парламент мировым лидером по числу представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским и запрещено) и подчеркнул собственную гордость за этот факт.

    «Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», – заявила дипломат.

    Захарова добавила, что ожидала подобных результатов и от других ветвей британской власти, в том числе от внешнеполитического ведомства. Она также пожелала новой команде на Даунинг-стрит ставить перед собой не менее амбициозные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента из-за беспрецедентного количества представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Ранее политик объявил об уходе с поста лидера правящей Лейбористской партии. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично напомнила о стремительных отставках предыдущих британских премьеров.

    Комментарии (9)
    1 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн

    Опрос Eurobarometer зафиксировал рекордный уровень поддержки ЕС жителями

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    @ Stewart Kirby/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Европы испытывают растущий пессимизм по поводу ситуации в мире, на этом фоне уровень их доверия к Европейскому союзу достиг рекордных показателей.

    Около 74% граждан считают, что их страны выиграли от членства в Евросоюзе, передает Politico. Подобный высокий уровень поддержки фиксировался лишь однажды в начале прошлого года. Результаты опроса показывают, что привлекательность объединения растет параллельно с тревогой из-за международных конфликтов.

    Порядка 58% респондентов заявили о пессимистичном взгляде на будущее мира, что на шесть процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом 59% опрошенных с оптимизмом смотрят на перспективы самого Евросоюза. Главным преимуществом членства в ЕС 40% граждан назвали вклад объединения в защиту мира и безопасности.

    Среди ключевых направлений для укрепления позиций ЕС в мире европейцы выделили оборону, энергетическую независимость и конкурентоспособность. «В период глобальной неопределенности европейцы все чаще видят в Европейском союзе маяк стабильности. В неспокойном мире это доверие является главным активом Европы», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

    Уровень удовлетворенности членством в ЕС варьируется в зависимости от страны. В Мальте, Дании, Люксембурге и Португалии более 90% опрошенных отметили пользу от нахождения в союзе. В то же время в Греции, Австрии, Франции и Болгарии этот показатель составил около 60%. В исследовании Eurobarometer приняли участие более 26 тыс. граждан старше 15 лет во всех странах объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали снижение готовности жителей Западной Европы поддерживать Украину.

    Ранее страны Евросоюза не согласовали механизм предоставления Киеву займа на 90 млрд евро.

    Комментарии (2)
    1 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом

    Матвиенко поручила Совфеду контролировать обеспечение аграриев топливом

    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выступая в Совете Федерации, Валентина Матвиенко признала, что топливная ситуация в России остается сложной, но подчеркнула, что правительство уже действует, и призвала не драматизировать.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом, передает ТАСС.

    «Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства», – заявила спикер на пленарном заседании.

    Тему поднял сенатор Виктор Кресс, обративший внимание на критический рост цен. Парламентарий отметил, что для покупки литра горючего аграриям приходится продавать пять литров молока. Он предупредил, что без поддержки государства заготовка кормов и уборочная кампания могут полностью остановиться.

    Глава Совфеда заверила, что страна выйдет из этих специально созданных трудностей, а рабочая группа вице-премьера Александра Новака ежедневно ищет оптимальные решения. Чтобы не допустить срыва страды, Матвиенко поручила первому вице-спикеру Андрею Яцкину и главе аграрного комитета Александру Двойных взять поставки дизеля на особый контроль.

     «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка и обратил внимание на очереди на заправках и нехватку отдельных марок бензина.

    Вице-премьер Александр Новак на этом совещании сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного летнего спроса.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проработке возможного импорта нефтепродуктов как дополнительного шага к стабилизации внутреннего топливного рынка.

    Комментарии (33)
    1 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Монако временно задержали иностранного гражданина в связи с расследованием дела о попытке убийства украинского предпринимателя Вадима Ермолаева.

    Полиция Монако провела задержание иностранца на территории княжества в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, передает телеканал ТАСС со ссылкой на Monaco Info.

    «Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», – заявили в прокуратуре Монако.

    Впоследствии задержанный был освобожден. Информации о предъявлении ему каких-либо официальных обвинений пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной взрыва детонацию заминированной посылки. Супруга украинского бизнесмена Анна избежала ранений из-за отсутствия на месте происшествия.

    Князь Альбер II осудил первый в истории страны террористический акт.

    Комментарии (0)
    1 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Автомобильный мост на трассе Донецк – Мариуполь частично обрушился

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Володарском округе ДНР произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Калка в результате удара украинских войск, сообщил глава округа Константин Зинченко.

    «Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.

    Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.

    В связи с разрушением пролета движение на участке закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.

    Комментарии (9)
    Главное
    Захарова призвала Британию увеличивать число геев в органах власти
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    Марочко сообщил о выходе российских войск к окраинам Покровского
    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики
    Безработица в России в мае упала до исторического минимума
    Сдавшие ЕГЭ на 200 баллов выпускники получат «красивые» телефонные номера
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема