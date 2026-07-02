Шерпа России в G20 заявил о переходном периоде в мировой экономике

Шерпа России в G20 Агафонов заявил о переходном периоде в мировой экономике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мировая экономика находится в состоянии перехода, так как меняются центры роста, но нет единых правил для регулирования этой динамики, передает РИА «Новости».

Шерпа России в G20 Денис Агафонов подчеркнул, что сейчас происходит тотальное нарушение правил, в том числе теми странами, которые их создавали.

«Ну, на самом деле, что касается ситуации в глобальной экономике, она, безусловно, сейчас находится в переходном периоде. Происходят геополитические изменения», – заявил Агафонов. Он уточнил, что фокус экономического роста смещается в сторону государств Глобального Юга, голос которых в рамках G20 звучит все более уверенно.

По словам российского шерпы, именно страны Глобального Юга выступают драйвером будущего экономического развития. Москва высоко оценивает взаимодействие с этими государствами в рамках «Большой двадцатки». Агафонов напомнил, что четыре последних председателя в G20 представляли Глобальный Юг.

Это позволило укрепить позиции развивающихся экономик и включить в повестку важные темы, такие как борьба с неравенством и реформа глобального управления. Также был сформирован налаженный механизм консультаций участников из стран с формирующимися рынками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Дениса Агафонова новым официальным представителем страны в G20.

В июне вице-премьер Александр Новак назвал изменение структуры мировой экономики одним из главных глобальных вызовов.