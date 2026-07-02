Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство Европейской комиссии готовится предложить меры по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным платформам, передает РИА «Новости». Ожидается, что соответствующая инициатива будет озвучена уже этой осенью.

«Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о предложениях ввести запрет в ЕС на пользование социальными сетями для детей во время своего ежегодного обращения «О положении союза» в Страсбурге 16 сентября», – отмечает издание Euractiv. При этом правовая база для реализации столь масштабного запрета пока находится в стадии разработки.

Специальная консультативная группа должна представить подробный отчет о мерах защиты детей в интернете 13 июля. Европейские чиновники уже уведомили правительства государств-членов о грядущих изменениях.

Мировой тренд на защиту детей в цифровой среде продолжает набирать обороты. Так, в Австралии с 10 декабря 2025 года действует запрет на использование платформы Twitch для подростков младше 16 лет. Подобные инициативы активно обсуждаются властями Британии, Франции, Испании и ряда других государств, а также Ирландией, по данным агентства Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал принятие закона об ограничении использования социальных сетей подростками.

Власти Евросоюза рассматривают возможность блокировки VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных лимитов.

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