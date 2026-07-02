Вулкан Семеру на острове Ява выбросил пепел высотой 4,9 километра

Tекст: Алексей Дегтярёв

Столб пепла поднялся на 1,2 километра над вершиной, или 4 876 м над уровнем моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение индонезийского ведомства.

Выбросы распространились в южном и юго-западном направлениях. Местным жителям и туристам рекомендовали не приближаться к кратеру в радиусе пяти километров из-за угрозы выброса раскаленных камней.

Ведомство также предупредило об опасности схода лавы и селевых потоков вдоль рек.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии, его высота достигает 3 676 метров. Страна расположена в тихоокеанском Огненном кольце, что обуславливает высокую сейсмическую активность. Всего на архипелаге находится более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на острове Ява произошли четыре извержения вулкана Семеру. В том же месяце этот вулкан выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.