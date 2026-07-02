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    2 июля 2026, 06:18 • Новости дня

    В России завершили испытания нового учебного самолетного FPV-дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый учебно-тренировочный беспилотник УН-001 успешно прошел приемочные испытания и рекомендован для массовых поставок в центры подготовки операторов, сообщили в пресс-службе Московского военного округа (МВО).

    Аппарат планируется серийно поставлять в учебные центры беспилотных систем, передает ТАСС со ссылкой на МВО.

    Его разработали на базе Центра противодействия беспилотным летательным аппаратам округа.

    Директор НПО «Неолит» Виктор Лобанов отметил, что боевые дроны стоят дорого, и их потеря на тренировках нецелесообразна. Учебный УН-001 стоит примерно так же, но выдерживает до 150 жестких посадок, требуя лишь замены винта, что существенно снижает затраты на обучение.

    Центр противодействия БПЛА МВО реализует трехмесячную программу подготовки операторов. Курсанты изучают характеристики дронов, тренируются на симуляторах и отрабатывают пилотирование коптеров и самолетных аппаратов.

    Военнослужащие также учатся самостоятельно собирать и настраивать технику, что повышает их автономность в полевых условиях.

    В марте Минобороны рассказывало о боевом слаживании бойцов беспилотных систем после обучения в центре Московского военного округа.

    29 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

    Китайские военные показали перспективный истребитель шестого поколения J-36

    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Национально-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения, способного составить конкуренцию американским стелс-разработкам.

    Китайские военные показали кадры с новым боевым самолетом в видеоролике, посвященном десятилетию транспортника Y-20, передает Bloomberg.

    В опубликованном материале военные обсуждают дозаправку самолетов, упоминая бомбардировщик H-6 и загадочный «Маленький шестой», после чего в кадре появляется аппарат с характерным крылом в форме листа гинкго, напоминающий разрабатываемый J-36.

    «Капитан, кого мы сегодня заправляем? Сначала «Шестого мастера» (H-6), затем «Маленького шестого» (шестое поколение)», – говорится в видео.

    Этот ролик стал первым официальным намеком на реализацию программы создания истребителя следующего поколения, о которой ранее судили лишь по неофициальным материалам из соцсетей. В конце 2024 года появление подобных кадров уже вызвало рост акций оборонных компаний.

    Ожидается, что новые истребители превзойдут пятое поколение благодаря улучшенной малозаметности, увеличенной дальности полета и возможности взаимодействия с беспилотниками. Эксперты полагают, что Китай разрабатывает два прототипа: более крупный J-36 от AVIC Chengdu и компактный J-50 от AVIC Shenyang, хотя официально Пекин не подтверждал существование ни одного из них.

    Прогресс Китая происходит на фоне аналогичных разработок в США и Европе. Американские ВВС планируют поднять в воздух свой F-47 к 2028 году, а европейская программа Future Combat Air System столкнулась с трудностями из-за разногласий между подрядчиками. Тем временем Британия, Япония и Италия продолжают работу над проектом Global Combat Air Program.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай продемонстрировал боевую машину шестого поколения Chengdu J-36.

    В том же месяце американская компания Boeing приступила к производству новейшего истребителя F-47 для ВВС США.

    В начале июня лидеры Германии и Франции объявили о прекращении совместного европейского проекта по созданию аналогичного самолета FCAS.

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    29 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем

    Белоусов: Эффективность войск беспилотных систем втрое выше обычных расчетов

    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    @ Александр Казаков/ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России продемонстрировали высокую результативность, передает РИА «Новости».

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Кроме того, Белоусов сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По его словам, дополнительные средства направлены на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Ранее в мае министру обороны Андрею Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток».

    В создаваемых войсках беспилотных систем появятся опытные казачьи подразделения.

    В прошлом году Министерство обороны сформировало специальные управления этих войск в зоне проведения спецоперации.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    29 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками

    Белоусов: В России активно внедряются мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия активно внедряет мобильные огневые группы для защиты от БПЛА и формирует общую цифровую среду для повышения осведомленности войск на поле боя, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений для противодействия беспилотникам, передает ТАСС.

    «Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Кроме того, с апреля в стране формируется единая информационная база для отслеживания атак дронов. По словам министра, сейчас действует жесткое правило: радиолокационная станция считается неэффективной, если ее данные не поступают в общую сеть.

    Войска уже получают специальное программное обеспечение, позволяющее на тактическом уровне находить цели и управлять боем. Командирам расчетов и в боевые машины выдано большое количество планшетов, которые связывают всю технику и пункты управления в единый цифровой контур.

    Ранее Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии.

    Отечественные FPV-перехватчики «Елка» вынудили украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    Также Белоусов сообщил, что созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов.

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    29 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами

    Bloomberg: Британия построит шесть гибридных кораблей для управления дронами

    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    @ Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо классических эсминцев британский флот пополнится новыми гибридными судами, которые с начала 2030-х станут плавучими центрами управления беспилотниками.

    Британия решила отказаться от планов по замене стареющих боевых кораблей новыми эсминцами, вместо этого планируется закупить не менее шести так называемых универсальных боевых судов для подготовки вооруженных сил к современной войне, передает Bloomberg.

    Новые гибридные корабли придут на смену нынешнему флоту эсминцев Type 45, их поставки ожидаются с начала 2030-х годов. Прежние планы по созданию эсминца Type 83 реализованы не будут.

    В заявлении министерства обороны отмечается сдвиг в сторону использования дронов вместо традиционной техники. Новое судно будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами в воздухе, на поверхности и под водой. Цель состоит в расширении радиуса действия, устойчивости и огневой мощи Королевского флота без пропорционального увеличения экипажа или затрат.

    «Эти универсальные боевые суда предоставят нашим преданным морякам гибридные корабли, которые спроектированы и построены с учетом возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил министр обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Великобритании закупят как минимум шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Ранее премьер-министр страны Кир Стармер планировал выделить на финансирование вооруженных сил дополнительные средства в размере до 15 млрд фунтов стерлингов.

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    29 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Латвия и Украина решили построить завод дронов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии.

    Латвия совместно с Украиной намерена построить предприятие по выпуску беспилотников вблизи границы с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал премьер-министр прибалтийской страны Андрис Кулбергс во время визита на военную базу в Латгалии.

    «Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», – цитируют СМИ слова главы правительства.

    Политик также рассказал о намерениях противостоять беспилотным аппаратам на рубежах с Россией и Белоруссией, используя дроны-перехватчики. По его словам, это позволит избежать постоянного применения дорогостоящей авиации в случае угрозы. Ранее, в середине июня, глава правительства уже упоминал о неком секретном решении, касающемся залетающих на территорию страны украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня глава латвийского правительства Андрис Кулбергс заявил о секретных договоренностях с Киевом для защиты воздушного пространства.

    За несколько дней до этого Латвия и Украина подписали договор о всестороннем партнерстве в области беспилотных систем.

    В мае Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны с прибалтийской территории.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    29 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    @ vk.com/mil

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корреспонденты на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым выступили с инициативами по оказанию психологической помощи родным военнослужащих и улучшению снабжения подразделений.

    Представители прессы встретились с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым для обсуждения актуальных проблем, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало совершенствование механизмов социальной поддержки бойцов.

    Участники беседы затронули широкий круг тем, включая развитие беспилотных систем в войсках. Отдельное внимание уделили вопросам материально-технического обеспечения подразделений, находящихся на линии соприкосновения.

    Кроме того, прозвучали предложения по организации качественной психологической помощи для родственников военнослужащих.

    В декабре прошлого года Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами для обсуждения вопросов снабжения войск.

    В ноябре прошлого года министр обороны поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцов СВО.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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    29 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Умер бывший гендиректор завода по производству ракет «Тополь-М»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся инженер и бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной карьеры в отечественной оборонной промышленности.

    Бывший генеральный директор предприятия, где выпускают межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», ушел из жизни, передает РИА «Новости». Виктор Толмачев возглавлял Воткинский завод на протяжении 25 лет.

    «Роскосмос» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Толмачева. Он четверть века возглавлял Воткинский завод – с 1995 по 2020 год», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

    Представители ведомства добавили, что в трудные для страны времена директору удалось сберечь рабочий коллектив и производственные мощности, наладив серийный выпуск ракетной техники.

    Виктор Толмачев родился восьмого июня 1951 года, прошел путь от обычного мастера до руководителя и был удостоен Государственной премии имени маршала Жукова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив разработчика ракет «Тополь-М».

    В ноябре прошлого года в Волгограде простились с создателем пусковых установок для «Тополя» Валерианом Соболевым.

    Весной в Совете Федерации представили макет новой ракеты «Старт-1М» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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    30 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    На Украине предложили мобилизовывать директоров за отсутствие минуты молчания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Украине предложили мобилизовывать руководителей предприятий, где игнорируют ежедневную минуту молчания по погибшим, лишая их брони, даже если компания считается критически важной.

    Советник офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова выступила с инициативой изменить правила брони от мобилизации для бизнес-руководителей, передают РИА «Новости».

    Украинское издание «Страна.ua» приводит ее слова: «Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным. Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война».

    Ежедневно в 9.00 на Украине объявляется минута молчания по погибшим, это время совпадает с московским. Инициатива Страховой напрямую связывает соблюдение этой паузы с правом руководителей и владельцев компаний на отсрочку от мобилизации.

    В тексте напоминается, что киевские власти в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих призыву мужчин регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, где представителей украинских военкоматов снимают при задержаниях и доставке мужчин в микроавтобусах, нередко с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники критически важных предприятий на Украине рискуют лишиться отсрочки от призыва уже осенью из-за новых критериев бронирования, которые минэкономики опубликовало.

    Министерство экономики Украины инициировало служебные проверки после выявления превышения лимитов бронирования работников критически важных предприятий и работодателям направило требование аннулировать лишние отсрочки от мобилизации.

    Ранее украинские СМИ сообщили о варианте снижения правительством Украины квоты забронированных сотрудников на критически важных предприятиях с 50% до 30% для увеличения набора в ВСУ.

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    30 июня 2026, 04:17 • Новости дня
    ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, запускаемую с подводных лодок, и создают первую за почти 40 лет новую ядерную боеголовку W93, узнал портал Interesting Engineering.

    «Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.

    Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.

    Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.

    Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.

    Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.

    Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.

    Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

    Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.

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