Такер Карлсон призвал сломить «однопартийную» Америку

Онищенко назвал главные ошибки в жару

Академик РАН Онищенко призвал отказаться от жирной пищи и алкоголя в жару

Tекст: Татьяна Косолапова

В июне в Испании от экстремальной жары погибли около 900 человек. Средняя температура на материке в прошлом месяце достигла 23,2 градуса. Метеорологи предупреждают, что в нескольких регионах страны вновь ожидается подъем температуры выше 40 градусов. Кроме того, за последнюю неделю июня от высоких температур в Европе в целом скончались более 1,3 тыс. человек.



«Это по существу реальный кризис. Европа лишилась энергии – они отказались от нашего практически дармового газа, и теперь расплачиваются за это. А авантюра с Ираном уже несколько месяцев держит под ударом около 20% добычи нефти. Это бензин, это все остальное. Жара есть жара, и даже те, кто стоит во главе всей этой вакханалии, не могут от нее укрыться», – говорит Онищенко.

Он также обращает внимание на показательный символ нынешнего кризиса: в здании Еврокомиссии работает лишь один этаж, тогда как тысяча чиновников, включая руководство высокого уровня, вынуждены работать в изнуряющую жару. «Это современная стекляшка, которая в принципе не может обойтись без кондиционирования даже в умеренную погоду. А сейчас там только один этаж нормально функционирует. Вот вам наглядная картина того, что происходит с европейской инфраструктурой», – подчеркивает академик.

При этом собеседник особо выделяет психологическое измерение кризиса. Общая тревожность и неопределенность сами по себе подавляют человеческую психику, а в сочетании с жарой этот эффект многократно усиливается. Кризисные явления бьют прежде всего по здравоохранению и системе социального обслуживания, причем именно тогда, когда они нужны людям больше всего. По его словам, депрессия сама по себе, даже не разбавленная запредельной жарой, играет свою роль. А когда человек еще и физически измотан зноем, у него нет нормального охлаждения, нет стабильности, то это «уже совсем другой масштаб страдания».

«Мы, конечно, искренне сочувствуем европейцам. Простым людям – немцам, французам, испанцам, которые оказались в этой ситуации не по своей воле. Мы не полыхаем ненавистью по отношению к ним. Это простые люди, которых накрыла эта беда. Им сейчас действительно тяжело, и это нельзя не признать», – замечает Онищенко.

Однако Россия, считает он, в этом смысле находится в принципиально иных условиях, ведь у граждан есть электричество, кондиционеры устанавливаются, жара хоть и бывает пиковой, но затем идет снижение. Более того, первое июля – десятый день после того, как солнце «повернуло на осень», напоминает эксперт. Световой день уже ощутимо сокращается.

Тем не менее в периоды жаркой погоды академик настоятельно рекомендует тщательнее следить за своим здоровьем, больше обращать внимание на самочувствие. Людям с повышенным давлением необходимо снизить физическую активность. Пенсионерам, у которых есть возможность не бежать на работу, он советует не торопиться и беречь себя, в дневное время стараться оставаться дома, в прохладе. «Погуляйте в скверике – это и физическая польза, и эстетическое удовольствие. Пережидайте жару в прохладном помещении, следите за питьевым режимом, одевайтесь в светлую свободную одежду. Откажитесь от жирной пищи и от алкоголя, потому что в жару это абсолютный вред. И будьте настроены позитивно», – заключил Онищенко.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о наступлении жары в столице. По данным Гидрометцентра, в середине недели температура воздуха поднимется до 30 градусов. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до вечера 2 июля.