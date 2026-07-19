NYT: На Манхэттене от вспышки легионеллёза скончался второй пациент

NYT: На Манхэттене от вспышки легионеллёза умерли два человека

Tекст: Катерина Туманова

«Мы глубоко опечалены известием о том, что еще один житель Нью-Йорка скончался от легионеллеза», – заявил комиссар здравоохранения города доктор Алистер Ф. Мартин.

Адвокат семьи погибшего Рональд Каттер отметил, что мужчина наслаждался пенсией вместе с женой и они планировали ремонт в квартире, пишет New York Times (NYT).

С начала июля инфекцией заразились 72 человека, большинство из которых были госпитализированы. На данный момент все пациенты, кроме девяти, выписаны. Власти уверены, что источник бактерий устранен после очистки градирен в районе вспышки.

О первом погибшем власти Нью-Йорка сообщили 17 июля. Тогда никаких данных о погибшем предоставлено не было.

Легионеллез – тяжелая форма пневмонии, вызываемая бактериями Legionella, которые размножаются в теплой воде. Ежегодно в Нью-Йорке фиксируется несколько сотен случаев заболевания, чаще всего летом, когда работают градирни систем кондиционирования.

В зоне риска находятся люди старше 50 лет и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в калифорнийской больнице в мае было выявлено 19 случаев заражения легионеллой. Врач предупредил об опасности нечищеных кондиционеров.