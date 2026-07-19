Мадьяр захотел передать правление Венгрией шахматистке Полгар

Мадьяр намерен пригласить в президенты Венгии шахматистку Полгар

Tекст: Катерина Туманова

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении выдвинуть кандидатуру шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны, передает РИА «Новости».

Днем ранее президент страны Тамаш Шуйок сообщил о подписании парламентской поправки, предусматривающей его отстранение от должности.

Исполнять обязанности главы государства с 20 июля до новых выборов будет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Выборы должны состояться в течение 30 дней.

«Задача президента – служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели – именно такой человек, поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», – написал Мадьяр в соцсети Facebook* (принадлежит Mata, признанной в России как экстремистская и запрещена).

Он добавил, что счел бы большой честью ее согласие.

Юдит Полгар является сильнейшей шахматисткой в истории, 26 лет возглавлявшей мировой женский рейтинг. Она стала единственной женщиной в первой десятке общего рейтинга ФИДЕ и побеждала 11 чемпионов мира.

По законам Венгрии, для выдвижения кандидата требуется поддержка 1/5 части депутатов, а для назначения – 2/3 голосов парламентариев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил инициативу правительства о своем отстранении от должности, но позже венгерский парламент утвердил эту поправку к конституции. Орбан назвал поправку об отстранении президента Венгрии началом произвола.