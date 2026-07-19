При стрельбе в американском Тусоне тяжело пострадали девять человек

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия развернулась в воскресенье около двух часов ночи по местному времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The New York Post.

Вооруженный злоумышленник начал стрелять по толпе на улицах Тусона. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов применили против него табельное оружие.

Пострадавшие экстренно доставлены в медицинские учреждения города.

«Девять человек, в которых он, предположительно, стрелял... были госпитализированы в критическом состоянии», – говорится в сообщении газеты.

Подозреваемый также находится в больнице, его травмы оцениваются как опасные для жизни. В настоящее время местная полиция проводит детальное расследование всех обстоятельств инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее неизвестные ранили тринадцать человек на юге Чикаго.

В апреле жертвами бытового конфликта со стрельбой в Луизиане стали восемь детей.

В прошлом году при инциденте с огнестрельным оружием в ресторане Аризоны пострадали девять посетителей.