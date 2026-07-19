Отец певицы МакSим умер после продолжительной борьбы с раком

Tекст: Денис Тельманов

Трагической новостью исполнительница поделилась в социальных сетях, передает РИА «Новости». Мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года», – написала артистка.

Она отметила, что отец доказал ошибочность прогнозов и прожил еще 14 счастливых лет, однако болезнь в итоге взяла свое.

Звезда опубликовала совместный снимок, а также кадры с церемонии прощания. Исполнительница добавила, что папа навсегда останется в ее сердце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года клавишник команды певицы Дмитрий Иванов скончался в Москве.

В июне текущего года народная артистка России Людмила Чурсина умерла от онкологии.

В июле известный журналист Сергей Шолохов ушел из жизни после тяжелой болезни.