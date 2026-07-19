Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка на Эльбрусе

Tекст: Денис Тельманов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту гибели ребенка в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА «Новости». Трагедия произошла во время восхождения на восточную вершину горы.

На высоте около 4200-4600 метров сорвались два альпиниста – отец и сын 1986 и 2015 годов рождения. В результате падения мужчина получил множественные травмы, а ребенок скончался. Известно, что семья родом из Донецка, но в последние годы проживала в Ставропольском крае.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах», – отметили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при срыве с восточной вершины горы скончался одиннадцатилетний мальчик.

В этот же день в Зольском районе Кабардино-Балкарии насмерть разбилась туристка из Свердловской области.

В мае спасатели эвакуировали двух незарегистрированных альпинистов со склона Эльбруса.