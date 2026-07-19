Артемий Лебедев стал одним из первых владельцев электромобиля Атом

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о приобретении первого российского электромобиля Атом

Tекст: Денис Тельманов

Во время дискуссии на Лектории VK Fest в Москве Артемий Лебедев поделился впечатлениями от своего нового приобретения.

«Удобство, конечно, важнее. Некрасоту можно пережить. <…> В автомобиле все должно быть легко, просто и прозрачно. В случае с Атомом, а я являюсь его владельцем, в нем интерфейс практически незаметен совсем, потому что в этом автомобиле специально все удобно. Возможно, это самый лаконичный автомобиль из всех», – заявил дизайнер.

Производитель ранее анонсировал начало передачи первых серийных электромобилей клиентам, сделавшим предзаказ. Выдачи стартовали 16 июля и продлятся до 15 октября 2026 года.

До конца текущего года планируется передать покупателям еще не менее 3 тыс. машин. Сейчас можно оформить заказ со сроком получения в четвертом квартале.

Атом полностью производится в России на заводе «Москвич». Автомобиль базируется на собственной платформе и операционной системе.

Он оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 500 км. Машина адаптирована к зимним условиям и имеет полный пакет подогревов.

В базовую комплектацию входят автоматические распашные двери, проекционный дисплей с дополненной реальностью, руль с сенсорным экраном и голосовой ассистент.

Также предусмотрена система помощи водителю ADAS 2+ и управление со смартфона. Сервисная инфраструктура для электромобиля уже развернута в восьми крупных городах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель отечественного электрокара «Атом» передал первые машины покупателям.

В июне автомобиль успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

Зимой транспортное средство выдержало суровые климатические испытания на морозе.