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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня

    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета

    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    @ MAGO/Jerry Andre/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Польша намерена стать одним из основных в Европе подрядчиков, которые бы предоставляли свои самолеты-заправщики другим странам, заявил Defence24 генерал Иренеуш Новак, оперативный командующий Вооруженными силами Польши.

    Новак отметил, что запланированное количество самолетов увеличилось с двух до четырех, а окончательное число соответствует потребностям Вооруженных сил Польши, заявил он Defence24.

    Одной из основных задач транспортных и заправочных машин, по словам польского генерала, будет поддержка боевых самолетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.

    Дозаправка в воздухе значительно увеличивает время пребывания истребителей в зоне ответственности, повышает дальность полета и снижает необходимость возвращения на базу.

    «Через несколько лет Польша станет основным поставщиком этого потенциала в регионе», – считает оперативный командующий.

    По его словам, польские самолеты-заправщики могут быть востребованы военно-воздушными силами Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Балтии. Генерал Новак не исключил будущей поддержки украинской авиации, но только после окончания войны и подписания мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Польше два аэропорта закрыли «для обеспечения госбезопасности». Пентагон в марте сообщал о ремонте военных баз США в Польше и Прибалтике. Киев 18 июля запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны.

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    18 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал тяжелейший удар энергокризиса по ЕС и Британии

    Дмитриев заявил о максимальном ущербе для ЕС из-за нового энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцирует масштабные проблемы с энергоресурсами, от которых сильнее всего пострадают европейские государства, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, Европейский союз и Британия примут на себя основной удар возобновившегося энергетического кризиса на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что мудрые государства продолжают ценить Россию как надежного партнера.

    Эскалация конфликта началась после серии атак американских военных на Иран, прошедших с восьмого июля. Центральное командование США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские вооруженные силы ответили ракетными ударами по американским базам.

    Президент США объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Вашингтоном как кризисный.

    Американские вооруженные силы атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

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    19 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Харьковской области начались бои за Захаровку

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие в Харьковской области приступили к боям за Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», – сказал он ТАСС.

    Также Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Марочко сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. В Харьковской области повреждены железнодорожная инфраструктура и АЗС.


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    19 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    Семьи колумбийских наемников вынудили ехать на Украину за свой счет

    Tекст: Катерина Туманова

    Родственники воюющих за ВСУ иностранцев вынуждены самостоятельно оплачивать поездки в Киев для оформления обещанных денежных компенсаций, рассказал отец сдавшегося ВС России колумбийца Уильям Гальего Ариас.

    Он пояснил, что украинское командование требует личного присутствия для открытия банковских счетов.

    «Да, они мне звонили. Сержант Хлоя позвонила и сказала, что даст мне номер какого-то неуловимого человека, который будет заниматься вещами моего сына», – сказал Гальего Ариас ТАСС.

    Родственников обязывают находиться на Украине 15 дней, оплачивать гостиницу и питание из собственных средств.

    «Чтобы оформить все необходимые документы и открыть счета, чтобы они могли перевести деньги на наши счета», – добавил отец наемника.

    Общая сумма обещанного вознаграждения составляет 14 млн колумбийских песо, или около 339 тыс. рублей. При этом отец военного добавил, что семье не нужны деньги, и возмутился действиями вербовщиков.

    Обманутые семьи колумбийцев ранее неоднократно выходили на протесты в Боготе. Граждане этой страны занимают первое место среди иностранных боевиков на Украине, насчитывая 1725 человек. За ними следуют выходцы из Бразилии, США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера. Колумбийская правозащитная организация  ведет поиск трехсот пропавших без вести наемников ВСУ Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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    19 июля 2026, 04:31 • Новости дня
    Россия снизила импорт рыбы в ЕС до двухлетнего минимума

    Tекст: Катерина Туманова

    В мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро, обновив минимум с начала 2024 года, следует из данных Евростата.

    Европейские страны резко снизили закупки морепродуктов из России, доведя объемы поставок до самых низких значений за последние 2,5 года. В мае текущего года объем ввезенной европейцами рыбы оценивался в 44,4 млн евро, передает РИА «Новости».

    Этот показатель стал самым низким с января 2024 года, когда экспорт находился на уровне 33,5 млн евро. В месячном выражении падение составило 14%, а в годовом – 32%.

    За первые пять месяцев года общие объемы поставок также продемонстрировали негативную динамику. Они уменьшились на 14% и составили 277,1 млн евро.

    Аналогичный показатель в 2025 году достигал 323,3 млн евро.

    Наибольшим спросом в Европе пользовалось рыбное филе, в основном минтай и треска. Однако его закупки снизились за месяц на 22% – почти до 33 млн евро.

    При этом импорт замороженной рыбы вырос на 42%, достигнув 10,1 млн евро. Поставки приготовленной рыбы упали на 34% и составили 1,4 млн евро. Ввоз охлажденной продукции сократился на внушительные 96% – до 16 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов. А скандинавы испугались остаться без трески из-за разрыва альянса с Россией.

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    19 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте»

    ВСУ у Казачьей Лопани собрались донести Зеленскому «правду о фронте»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по важным стратегическим направлениям и узнали, что успехи у Казачьей Лопани Харьковского направления надоумили солдат ВСУ донести «правду о ситуации на фронте» до Зеленского.

    Бойцы рассказали, что анализ некрологов уничтоженных солдат ВСУ показал, как на данном участке фронта практически в полном составе была уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22 омбр ВСУ.

    «Противник был вынужден признать на своих ресурсах наши успешные действия в Казачьей Лопани, а украинские националисты угрожают донести до Зеленского «правду о ситуации на фронте», – сообщили «Северяне» неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом, как отметили бойцы, враг сохраняет наступательный потенциал на данном участке фронта, в том числе за счет переброшенных из тыловых районов резервов.

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    При наступательных действиях штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ и взяли в плен одного украинского пограничника.

    В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугского района) ВСУ оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих. В этой связи  стали активно использоваться логистические маршруты через Полтавскую область в регионе, из-за чего на 27,6% выросло количество ДТП, большая часть которых – с участием украинских военнослужащих.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 400 метров. Бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Один украинский националист взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начались бои ВС России за Захаровку. «Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. «Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении.

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    19 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Хегсет воинственно ответил на сообщение о погибших из-за Ирана американцах

    Хегсет заявил об увеличении решимости воевать с Ираном из-за погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного ведомства США Пит Хегсет после сообщения о двух погибших при иранских атаках американских солдатах высказался в соцсети, заверив в продолжении борьбы с Тегераном.

    «Покойтесь с миром, герои. Их жертва только укрепляет нашу решимость», – написал он в соцсети Х.

    Ранее СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии американских атак на территории Ирана погибли 38 человек. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. Несколько военных США получили ранения различной степени тяжести при атаках Ирана на объекты США в Иордании.

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    19 июля 2026, 05:52 • Новости дня
    Комроты БПЛА развеял миф, будто ИИ выбирает цели для дронов ВСУ

    Комроты БПЛА опроверг миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно ведут беспилотники на мирных граждан и гражданские цели, осознанно выбирая для атак пассажирские автобусы вместо военной спецтехники, заявил комроты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Легион».

    «Не может искусственный интеллект принять решение облететь, например, условный «Урал», а поразить условный автобус. Нет, выбирает уже сам оператор, куда он будет нацеливать технику», – сказал военный ТАСС.

    По словам «Легиона», подобные жестокие действия совершает не машина, а живой человек. Он добавил, что оператор дрона целенаправленно направляет аппарат Hornet в пассажирский транспорт ради убийства ни в чем не повинных людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стали чаще атаковать Запорожскую область дронами Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов. Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet.


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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    19 июля 2026, 06:30 • Новости дня
    В России создали карманную станцию управления FPV-дронами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские инженеры разработали малогабаритный комплекс связи для дронов, способный обеспечивать управление аппаратами на расстоянии более 25 км без дополнительных ретрансляторов, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро».

    «Наши специалисты выпустили самую маленькую отечественную наземную станцию управления (НСУ) для FPV-дронов – в России пока столь малогабаритных изделий мы не встречали», – рассказали в организации ТАСС.

    Из-за компактных размеров военнослужащие уже дали новинке неофициальное название «карманная НСУ». При этом дальность работы комплекса с использованием ретранслятора превышает 35 км.

    Разработчики отметили высокую эффективность таких показателей для современных боевых условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов. Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet. Комроты «Легион» развеял миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ.

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