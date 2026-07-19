Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета

Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».