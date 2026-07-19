В аэропортах Внуково и Домодедово сняли временные ограничения

Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву

Tекст: Дарья Григоренко

«Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц в Max.

Военкор уточнил, что на пораженных объектах производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и суррогата С-300. Также удары пришлись по заводу «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. По его словам, под видом приборостроения там собирали корпуса и системы наведения для ракет.

«Здесь – начинка для «Нептун-МД», FP-7, FP-9, для суррогата С-300 под названием «Клон». По «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова. Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», – отметил он.

Кроме того, поражены мощности компании «Оаклайн», выпускающей дальнобойные дроны Deep Strike. Пострадал и логистический хаб «Новой почты», через который шли комплектующие из Европы. В Тарасовке уничтожен склад, где под прикрытием недвижимости собирали агрегаты для беспилотников.

Военкор добавил, что восьмые сутки подряд наносятся удары по портовой инфраструктуре южных регионов, включая Одессу и Южный, где уничтожаются резервуары с топливом. Это создает серьезные проблемы со снабжением украинских войск на южном направлении.

«Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и Deep Strike – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – подчеркнул Коц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили оборонные заводы «Радионикс» и «Меридиан» в Киеве.

В портах Одесской области военные уничтожили резервуары с топливом для украинской армии.

В начале месяца армия России нанесла значительный ущерб производителям ракет «Нептун-МД» и «Фламинго».

Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.